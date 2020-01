Australské Lake Keepit je od 4. do 17. ledna dějištěm světového šampionátu v ženském plachtění a východní Čechy se svým letadlem u protinožců reprezentuje královédvorská Jana Vepřeková. Ta je součástí výpravy ze středu Evropy, přičemž naši zemi vedle realizačního týmu zastupuje hned devět pilotek.

KRÁSNÝ POHLED. Při jedné z disciplín světového šampionátu žen v bezmotorovém létání se na stupně vítězů postavily tři Češky v pořadí Jana Vepřeková, Hana Trešlová a Dana Nováková. | Foto: soaringspot.com

Zatím nejúspěšnějším dnem české sestavy byl minulý čtvrtek. V osmnáctimetrové třídě se druhého místa dočkala Alena Netušilová, kterou úspěšný let katapultoval do boje o titul mistryně světa. To i proto, že v úvodu mistrovství dokázala dvě disciplíny zcela ovládnout. Na dohled medailovým příčkám jsou ale také tři Češky ve standardní třídě.