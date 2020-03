Den co den se v Deníku snažíme mapovat, jak se jednotlivé sportovní oddíly vyrovnávají s aktuálním děním v našem životě. Zmínili jsme fotbal, basketbal, včera lední hokej a dnes je na řadě házená.

Jak vidno, každý svaz zvolil odlišnější postup. Jedno mají ale všichni společné. Nikdo neví, co bude dál jak ve sportovním, tak ve veřejném životě každého z nás. Vše ukáže vývoj situace ohledně nákazy koronavirem.

Čekat nyní musejí i prvoligoví házenkáři. Ti z regionu se v aktuální tabulce pyšní vzácně shodným počtem získaných bodů. Více již níže v rozhovorech s trenéry.

Aktuální tabulka

1. Strakonice 14 11 1 2 ⋌439:353 23

2. Velká Bystřice 14 10 1 3 ⋌414:389 21

3. Litovel 14 8 2 4 ⋌411:385 18

4. Zlín 14 8 0 6 ⋌391:366 16

5. Hustopeče 14 7 1 6 ⋌389:391 15

6. Chodov 14 6 0 8 ⋌395:399 12

7. Vršovice 14 6 0 8 ⋌364:377 12

8. Dvůr Králové 14 5 1 8 ⋌347:368 11

9. Jičín B 14 5 1 8 ⋌358:391 11

10. Náchod 14 5 1 8 ⋌365:399 11

11. Vsetín 14 5 0 9 ⋌375:400 10

12. Bystřice p. H. 14 4 0 10 ⋌399:429 8

NAŘÍZENÍ ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ

„Všechna utkání hraná v soutěžích řízených Českým svazem házené v termínu od 12. 3. 2020 do 25. 3. 2020 se odkládají s tím, že o jejich sehrání bude rozhodnuto řídícími orgány soutěží později na základě vyhodnocení situace v šíření koronaviru.“

Volil bych cestu ledního hokeje, říká dvorský kouč Picha

Dvůr Králové nad Labem – Po podzimní části sezony byli královédvorští házenkáři nejlépe umístěným východočeským celkem. Jedenáct odehraných zápasů, jedenáct bodů.

Jenže start do druhé poloviny ročníku týmu absolutně nevyšel a ze tří duelů nezískali svěřenci trenéra MICHALA PICHY (na snímku) ani bod. Otázkou nyní je, zda letos vůbec nějaký přidají.

Trenére, jak COVID-19 ovlivnil dění ve vašem klubu?

Pochopitelně vcelku zásadně. Tím, že je zavřená tělocvična a úplně zakázané jsou i společné tréninky, tak jsme v tomto ohledu takříkajíc na nule.

Kdy naposledy jste své hráče viděl a jste s nimi nyní v nějakém kontaktu třeba po sociální síti?

My jsme poslední zápas odehráli ve Velké Bystřici (hrálo se 7. března – pozn. aut.), od té doby jsme se pohromadě neviděli. Stihli jsme sice ještě dva tréninky, tam ale bylo jen pár kluků, jelikož ostatní byli na školách. Od té doby jsme v kontaktu v naší skupině na facebooku.

Než se mistrovské soutěže zastavily, stihli jste odehrát tři kola. V čem hledat příčiny vašeho mizerného vstupu do jara?

Ono těch příčin je víc. Předně jsme narazili na velmi slušně posílené celky. Ať už jde o rezervu Jičína nebo pak dva moravské týmy Zlín a již zmiňovanou Bystřici. Asi jsou na tom líp finančně než my, kdo hrajeme s odchovanci. Ve dvou domácích zápasech bylo na hráčích vidět, že moc chtějí, jenže v tom byla až křeč. Utekl nám pokaždé začátek a pak už jsme se vezli. V Bystřici jsem byl z výkonu kluků nadšený. I v oslabené sestavě jsme hráli dobře. Nebýt jiných vlivů, šlo v hale druhého mužstva tabulky o zcela vyrovnaný zápas.

O to raději se asi ohlížíte za první polovinou sezony. Vzpomenete si vůbec, kdy vám naposledy takhle dobře vyšla?

To tedy máte pravdu, že už si ani nevzpomenu. Zvlášť tolik bodů venku jsme snad neuhráli dobrých pět až šest sezon. Mě ale těší, že ať už budeme hrát jakoukoliv soutěž, máme pořád na čem stavět. Funguje nám mládež, hrajeme to se svými lidmi, když bude u hráčů chuť, bude o královédvorskou házenou i dobře postaráno.

Nyní se sportovní svět zastavil. Sledujete vy sám hodně aktuální informace? Jak vás osobně COVID–19 ovlivňuje?

Ovlivňuje mě dost, jelikož nechodím do práce. V minulosti jsem si prožil napadení virem, proto jsem brán za rizikovější skupinu. Sleduji vše v televizi a na internetu. Snažím se jít svému okolí příkladem. Každopádně je škoda, že jsme se nezačali se zkušenostmi z Číny všichni bránit dřív. Pravda, náš stát ještě oproti jiným zareagoval včas, přesto třeba povinné roušky podle mě mohly být nařízené už dávno. A když nám je nedal stát, mohli jsme si je vyrábět sami.

Když se vrátíme k házené: Co myslíte, zruší Český házenkářský svaz letošní soutěže nebo bude sezona v nějakém módu ještě dohrána?

To nikdo nevíme. Uvidíme, jak se ten sajrajt rozleze. Zatím je otestovaných nějakých sedm tisícovek Čechů. Kdo ví, jak to bude s přibývajícími dny. Na prognózy je nejen ve sportu brzy. Hádám, že dva měsíce budou zavřené školy, jiná omezení potrvají ještě déle. Osobně bych zvolil cestu ledního hokeje a soutěže pro tuto sezonu ukončil.

Mají od vás hráči nějaký individuální plán nebo jste to nechal pouze na nich?

Je to spíš na bázi doporučení. Doma mám syna fotbalistu, vidím denně, jak na sobě maká. Ono je to na každém jednotlivci.

Názor Šulce: Je na hráčích, zda pro sebe budou něco dělat

Náchod – Do prvoligové sezony vstoupili házenkáři Náchoda se staronovým trenérem. Na lavičku se totiž postavil velezkušený PETR ŠULC (na snímku). On sám trochu litoval, když začala zimní přestávka, protože v tu dobu se jeho týmu začalo velmi slušně dařit.

Do druhé poloviny sezony však promluvila marodka i koronavir. „Jeden z hráčů byl v zahraničí, proto musel nastoupit na povinnou karanténu, což nás oslabilo,“ říká otevřeně Šulc.

Jak se vlastně stalo, že jste se znovu objevil na náchodské střídačce jako hlavní trenér?

Úplně přirozeně. Domluvili jsme se už před sezonou a v Náchodě jsem vedl již letní přípravu.

Jak se sezona z vašeho pohledu doposud vyvíjela?

Musím říct, že moc pozitivně ne. My jsme do sezony vstoupili výborně. V úvodních čtyřech kolech jsme získali tři výhry. Jenže jsme pak začali zbytečně prohrávat. Především mě mrzely dvě domácí prohry se Dvorem a Hustopečemi.

Nasledovalo však velké zlepšení.

Přesně tak. Z posledních tří zápasů před koncem podzimu jsme dokázali získat pět bodů za dvě výhry a jednu remízu. Poté však přišla zimní přestávka a my se po ní vrátili oslabení. Naštěstí jsme získali důležité body proti Vsetínu, ale jinak to mělo k ideálu daleko.

Na druhou stranu jste hráli proti silným týmům. V posledním odehraném kole třeba do Náchoda zavítal lídr soutěže ze Strakonic.

Je to tak. Strakonice mají velkou kvalitu a nejspíš by si postup do extraligy zasloužily, rozhodně byly lepší.

Co říkáte na dění v posledních dnech?

Samozřejmě to sleduji. Je to pro nás něco nového. Pro jednotlivé sporty to bude mít velké následky, především finanční, ale zdraví je jen jedno.

Jak to vidíte s dohráním soutěže?

To je v tuhle chvíli hrozně těžké říct. Uvidíme jestli nebude úplně zrušena. Kdyby se situace nějak rychle zlepšila, tak by se možná dala dohrát, ale myslím si, že to určitě nenastane. Měli jsme poradu i v klubu a uvidíme, jak zareaguje svaz. Padla myšlenka i na středeční zápasy, ale nevím, jestli by to šlo, když se jezdí přes celou republiku a hráči den co den chodí do práce.

Od kdy máte zavřenou halu?

Přesně před týdnem jsme měli poslední trénink. U nás to bylo složitější, protože jednou týdně trénujeme i ve škole a tam byla hala zavřena už dříve.

Dostali hráči individuální plán?

Ne. Záleží na každém z nich, co pro sebe budou ve svém volnu dělat. Věřím, že se budou udržovat.

Horyna se obává, že nebude mít význam sezonu dohrávat

Jičín – Velká škoda, že soutěž byla pozastavena a možná už se nedohraje. Rezerva Jičína totiž pod vedením trenérské stálice ONDŘEJE HORYNY (na snímku) po zimě začala šlapat.

Zásluhu na tom měli hráči s velkými extraligovými zkušenostmi, kteří v posledních kolech před vynucenou pauzou v dresu jičínské rezervy nastupovali. „Jejich zkušenosti byly v první lize opravdu hrozně znát,“ uvedl lodivod jičínské rezervy Horyna.

Pojďme postupně. Začátek sezony vám příliš nevyšel, souhlasíte?

Rozhodně ano. S tím nelze nesouhlasit. Když to řeknu přímo, tak podzim stál za velký kulový.

V posledních zápasech však tým začal šlapat.

Je to tak. Vyhráli jsme poslední tři duely. Hrozně nám pomohli hráči z extraligového A týmu Jirka Dolejší a David Machalický, hned to bylo znát. Navíc, když se k nim připojí Martin Bareš, tak všichni tito borci dokážou mladé hráče ukočírovat, poradit jim. Takhle by to mělo rozhodně fungovat, aby mladí hráči dostávali zkušenosti od těch starších a připravovali se tím na extraligu.

Měli vám pomáhat až do konce sezony?

Šlo o to, jak by se naše zápasy kryly s těmi extraligovými. Kdyby to vycházelo na stejné dny, tak má rozhodně přednost A mužstvo. Šlo také o Martina Bareše, který se sice více věnuje rezervě, ale áčko mělo marodku, proto by hrál samozřejmě nahoře. V klubu byla jasná a logická priorita: postup do extraligového play off.

Jak vnímáte současnou situaci, měla by se soutěž dohrávat?

Těžko říct. Především bude záležet, jak dlouho tento stav bude trvat a jak se rozhodne házenkářský svaz. Kdyby to bylo měsíc, tak by se to dalo dohrát. Jestli však déle, tak se obávám, že to nemá význam, navíc když se teď nemůže chodit skoro ven.

Jak to mají kluci v těchto dnech? Dostali individuální plán?

Hala je uzavřená a já se přiznám, že jsem jim nic nedával. Je to pouze na nich.