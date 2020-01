Chybět sice budou Zdeněk Štybar a Kateřina Nash, přesto se diváci mají rozhodně na co těšit. Na východ Čech dorazí reprezentanti v čele s Michalem Borošem, Janem Nesvadbou a další zvučná domácí jména. Pro Jičínsko určitě jedna z největších sportovních událostí roku 2020.

Nedělní program začnou v 9.45 hod. ženy, start elitního závodu mužů je naplánován na 11. hodinu. Organizátoři v čele s ředitelem závodu Petrem Kordíkem mají vše připraveno. „Trať byla hotová už týden před závodem. Jsou na ní určité změny proti loňsku, kvůli atraktivitě pro diváky jsme ubrali lesní pasaž,“ říká před startem zítřejšího závodu Kordík.

Diváci by tedy měli mít přehled o všem, co se na trati děje?

Je to tak. Přesně proto jsme ty změny dělali. Diváci by měli vidět mnohem více, určitě to zvýší atraktivitu závodu.

Vy pro ně chystáte ještě jednu akci.

Pro prvních 999 diváků máme připravený dárek v podobě piva a klobásy zdarma. Vážíme si toho, že na závody dorazí.

Cyklokros se v Jičíně jezdí pět let, loni se zde jel už Toi Toi Cup, letos mistrovství republiky. Jak se vám takový skok podařil?

Máme parádní tým lidí, který společně šlape. Asi bylo vidět, že jsme v předchozích letech odváděli dobrou práci a když jsme dostali možnost pořádat zde domácí šampionát, hned jsme po tom sáhli.

Takže taková odměna za vaši snahu?

Ano. Přesně takhle bych to viděl. Jsme hrozně rádi, že jsme tu možnost dostali.

Chybí dvě největší domácí cyklokrosové persony Štybar a Nash. Kde hledat favority?

Mezi muži to vidím na vyrovnaný boj, kde o titul může bojovat i pět závodníků. Neměl by tam chybět Michal Boroš, Tomáš Paprstka, Josef Jelínek, vítěz posledního závodu v Jičíně Jan Nesvadba a o titul bude chtít zabojovat i Emil Hekele, což je pro mě černý kůň závodu.

Co v ženské kategorii?

Tam bude na sedmý domácí titul útočit největší favoritka Pavla Havlíková.