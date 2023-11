Těžko uvěřitelnou dlouhou tradici má běžecký závod, který se před padesáti lety rozhodla poprvé uspořádat parta nadšenců z Podkrkonoší. A nezůstalo jen u běhu Dlouhými záhony.

Padesátý ročník běhu Dlouhými Záhony vyhráli domácí Ondra Souček a náchodská běžkyně Táňa Metelková. | Foto: Ondřej Kubík

Je tomu již skoro půl století, kdy se parta běžeckých nadšenců - konkrétně Pavel Bárta, Josef Krejsa, Jiří Lanta a Karel Šklíba – rozhodla, že založí místní oddíl atletiky pod hlavičkou Sokol Havlovice, později TJ Maratonstav Úpice. Kromě tréninku a soutěžení chtěli také sami uspořádat běžecký závod a hned v prvním roce založení klubu (1974) se jim podařilo zorganizovat Běh Dlouhými Záhony a také Silvestrovský běh Havlovicemi, které dodnes patří k tradičním sportovním událostem v našem regionu.

Už 50 let dělají radost milovníkům běhání. Takhle se rodil Běh Dlouhými záhony

Ze zprávy Ondřeje Kubíka:

Tuto sobotu 11. listopadu se konal jubilejní 50. ročník běhu Dlouhými Záhony, kterého se zúčastnilo celkem 160 závodníků. Děti bojovaly v areálu ZŠ Úpice - Lány a jeho bezprostředním okolí v několika věkových kategoriích na různě dlouhých tratích, a to od vzdálenosti 100 metrů (předškolní děti) až po 2100 metrů (dorost). Dospělí se pak vydali na svou trať směrem do lesoparku Dlouhé Záhony, kde museli absolvovat dvě kola v terénu o celkové vzdálenosti 6600 metrů a převýšením více než 230 metrů.

Vítězem hlavního závodu se stal s velkým náskokem domácí závodník teprve sedmnáctiletý Ondra Souček (TJ Maratonstav Úpice), jenž porazil trojnásobného vítěze závodu Františka Vagenknechta z Nové Paky. Mezi ženami suverénně kralovala Táňa Metelková z Běžeckého klubu Náchod.

Po vyhlášení výsledků a dekorování vítězů se závodníci přesunuli do Městského sálu v Úpici, aby společně v přátelském duchu zakončili uplynulou sezonu a také aby pogratulovali těm nejlepším vrchařům – vítězům 37. ročníku Krakonoš Českého poháru v běhu do vrchu 2023. To vše za vytříbeného hudebního doprovodu kapely Kosťa a spol.

