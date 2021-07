S řadou změn půjde do příštího mistrovského ročníku šestý nejlepší tým uplynulé sezony Renomia ŽBL BK Loko Trutnov. Jak naznačil trenér Michal Martišek, skládat bude z velké části pozměněný kádr.

„Věděli jsme, že letos nás čeká asi trošku větší obměna kádru oproti minulým dvěma ročníkům. S určitostí nemůžeme počítat se Štěpánkou Ježkovou a Annou Hrabětovou, které se stěhují za studiem do Prahy. Ještě dál, konkrétně do Dánska, má namířeno Markéta Šmahelová. Hned po ukončení sezony jsme aktivně jednali o prodloužení smlouvy s Meg Wilson, ale její vydařená sezona a nominace do nejlepší pětky Renomia ŽBL jí přinesla několik velice zajímavých nabídek, kterým jsme bohužel nemohli konkurovat. Meg příští ročník bude působit v Německu. A ty nejkrásnější povinnosti čekají v lednu Terezu Šípovou, v současnosti už Gotvaldovou," prozradil Krkonošskému deníku šéf trutnovské lavičky.

V přípravě na nový ročník tak z loňského týmu zůstala jen šestice Michaela Potočková, Hana Hajnová, Eliška Linhartová, Veronika Borsová, Tereza Králová a Aneta Finková. Poslední dvě jmenované v současnosti bojují v národním týmu do 20 let na turnaji European Challenger v Maďarsku, který je náhradou za klasické mistrovství Evropy. Dění na turnaji na webu deníku pozorně sledujeme.

Dunia HuwéZdroj: bktrutnov.czV poctivé rekonvalescenci po úspěšné operaci kolena navíc svědomitě pokračuje kapitánka Kateřina Kozumplíková. „Nechceme ale nic urychlovat, určitě nechceme Káťu pustit do plné zátěže nebo dokonce do zápasů dříve, než bude stoprocentně připravena. Začátek soutěže tak skoro jistě nestihne" okomentoval zdravotní stav opory trenér Martišek.

Že vám v seznamu jmenovaných hráček některá jména schází? Pravda, ještě nepadlo slovo o Anně Rylichové a Evě Skutilové. „S Evou jsme domluveni podobně jako v minulosti. O svém případném pokračování v týmu se rozhodne až na přelomu srpna a září, zejména s ohledem na její pracovní povinnosti. Za mě se nic nemění, Eva i loni ukázala, že je velice důležitou a v některých oblastech až nenahraditelnou součástí našeho kolektivu. A proto věřím, že se i potřetí přihlásí v záři do služby," usmívá se tradičně pozitivně naladěný Michal Martišek.

Trutnovské fanoušky ale nejvíc zajímá osud ještě jedné hráčky, přesněji opory družstva Anny Rylichové.

„Anička Rylichová má po pěti letech v ŽBL naprosto oprávněnou ambici vyzkoušet si působení v zahraničí. V jejím snažení ji plně podporujeme a držíme jí palce, aby si splnila své sny. Zároveň jsme ale domluveni, že pokud by se i s ohledem na celosvětovou situaci rozhodla zůstat v Česku, tak jsme samozřejmě první volbou."

Vedle odchodů však hlásí Lokomotiva také první dvě letní posily. Na pozici rozehrávačky přichází osmnáctiletá Adéla Vítová. „Adéla je mládežnická reprezentantka, odchovankyně Sokola Nová Paka, která následně hrála i za celky Jičína a Hradce Králové. V něm loni na několik minut již nakoukla i do ŽBL. Do našeho celku přichází s ambicí vybojovat si oproti předchozímu působišti výrazně větší minutáž v nejvyšší soutěži. Já pevně věřím, že se jí to podaří a stejně jako její předchůdkyně z kvalitní jičínské a novopacké líhně se stane pevnou součástí našeho ženského ligového celku," představil první novou tvář trenér Martišek.

Posílení se dočkal i podkošový prostor, tentokrát ze zahraničí. Pozici vyššího křídla obsadí 180 cm vysoká Belgičanka Dunia Huwé. „Dunia pro nás není úplně neznámá hráčka, už v minulosti jsme o ní věděli, čímž její angažovaní nápaditě připomíná Brittany Carter a Meg Wilson. Obě hráčky jsme totiž podepsali až několik let poté, co jsme je poprvé evidovali a sledovali v nabídkách agentů," popisuje Michal Martišek a k samotné hráčce dodává:

„S Duniou primárně počítáme na pozici 4, ale díky své univerzálnosti je schopna alternovat na více postech. Ve svých osmadvaceti letech už má odehráno několik sezon, kromě domácí belgické soutěže okusila i nižší francouzské ligy a nejvyšší soutěž na Islandu. ŽBL je pro ní jednoznačně zatím největší výzvou a já věřím, že danou příležitost využije naplno a bude platným lídrem našeho mladého kolektivu".

Zbývá dodat, že výčet trutnovských posil není konečný. V současnosti se aktivně pracuje i na dalších příchodech. „Potřebujeme nutně ještě minimálně jednu podkošovou hráčku. Další případná posila pak bude záviset od toho, jak se definitivně vyvine situace kolem Anny Rylichové." uzavřel trenér Martišek.

Pro pořádek, sezonu Lokomotiva rozehraje v sobotu 25. září na palubovce brněnských Žabin, o týden později doma přivítá Slovanku.