Trutnov - Skvělou zkušenost si i letos v rozehrané sezoně vyzkoušely mladé softbalistky z Podkrkonoší. Trutnovské kadetky, doplněné třemi juniorkami, se totiž zúčastnily čtvrtého ročníku mezinárodního turnaje Joudrs Cup 2017.

Kanaďanky procvičily trutnovský softball. Ten se pyšní bronzem | Foto: Archiv

Výborně obsazené sportovní klání v hlavním městě republiky přivítalo vedle tradičních účastníků z Itálie a Holandska poprvé i tým z Kanady. Pro české hráčky to znamenalo výbornou příležitost zahrát si proti skvělým soupeřkám a zakusit i jiný než evropský softball.

Vždyť Severní Amerika je kolébkou tohoto sportu, takže nikdo neměl pochyb o tom, že hrát proti takovému soupeři, bude velmi obtížné.

Nebylo překvapením, že právě výběr ze země javorového listu prošel turnajem bez porážky. Vlastně jen SK Horní Staré Město a Eagles Praha dokázaly proti skvělým kanadským nadhazovačkám a téměř bezchybné obraně skórovat.

Trutnov měl navíc to „štěstí“, že se s Kanadou v turnaji potkal hned dvakrát. V základní skupině prohrál se ctí 3:6, v semifinále pak 2:9. Znamenalo to vyřazení z boje o zlato, náladu si ale hráčky spravily proti soupeřkám z Itálie. Tým New Bologna Horňák porazil již ve skupině (4:3) a obhájce trofeje z Bollate přehrál v souboji o bronz.

Nejlepší nadhazovačkou se stala Kaia Gyorfiová z Kanady, pálkařkou Barbora Klečková z Tempa. (ak, to)

Konečné pořadí

1. Kanada

2. Tempo Titans Praha

3. SK Horní Staré Město

4. Bollate Softball 1969 (Itálie)

5. SK Joudrs Praha (16)

6. New Bologna Softball (Itálie)

7. SK Joudrs Praha (17)

8. Eagles Praha

9. Staranzano Stars (Itálie)

10. Red Mosquitos Haarlem (Nizozemí)

11. Friul 81 Softball (Itálie)

12. Tex Town Tigers (Nizozemí)