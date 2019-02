Byl to jeden z momentů, na který hned tak nezapomenete. V sobotním utkání Ženské basketbalové ligy mezi Lokomotivou Trutnov a favorizovaným Nymburkem svítil čtyři vteřiny před koncem na ukazateli skóre stav 79:79. V dramatické bitvě bylo zřejmé, že domácím hráčkám zbývá poslední útok na to, aby se ještě pokusily odvrátit pětiminutové prodloužení.

Trutnovský trenér Michal Martišek si po vyrovnání soupeřek vzal oddechový čas a při něm svým svěřenkyním nakreslil akci, která měla duel rozhodnout. Stalo se! Rozehrávky od postranní čáry se chopila KATEŘINA KOZUMPLÍKOVÁ. Přihrála Michaele Potočkové, jež si míč jednou odrazila o zem, aby jej následně vrátila své kapitánce.



Ta pak v tísni namířila těžkou střelu směrem na koš a ono to vyšlo. Nespoutanou radost musel chvíli krotit hlasatel, jenž hráčkám připomínal, že se ještě hraje a soupeřky mohou zkusit střelu přes celé hřiště. Pokus Mircové ale k cíli nedoletěl a nadšení domácích basketbalistek i fanoušků mohlo pokračovat.



Lokomotiva slavila devátou výhru v zatím velmi úspěšné sezoně a zároveň vydařenou odvetu za dvě předchozí porážky se stejným soupeřem, který ji nedávno vyřadil z Českého poháru. Kozumplíková se následně mohla svěřit s dojmy nejen ze sobotního povedeného duelu, ale z celého průběhu aktuálního ročníku.



Katko, patříte v trutnovském kádru mezi nejzkušenější hráčky. Přesto, zažila jste někdy zápas, který byste rozhodla v poslední vteřině a ještě trojkou?

Nezažila. Bylo to pro mě úplně poprvé a musím říct, že doteď šlo o takový můj nesplněný, teď už tedy splněný sen. Bylo to opravdu úplně prvně.



Ta radost na palubovce byla obrovská, spontánní a málem jste zapomněly, že se ještě hraje.

Ano to je pravda (usmívá se). Přiznám se, že já jsem na hodiny vůbec nekoukala a myslela jsem si, že už je po základní hrací době. I proto jsme asi vypukly v ten jásot. Ještě to mohl být pořádný průšvih. Ale naštěstí už tam bylo tak málo času, že se soupeřky na nic nezmohly.



Vaše vítězná akce vypadala na oko jednoduše. Kreslil ji přesně takhle trenér Martišek?

Ne, mělo to být úplně na jiné hráčky (smích). Ale bohudík basketbal dokáže být takhle pestrý. Vlastně i některé akce, které máme nacvičené z tréninku, někdy nevyjdou tak, jak si představujeme nebo si myslíme, že by měly vypadat. V tom je kouzlo té naší hry, že jsme pak i samy překvapené, jak to leckdy dopadne. My měly nyní štěstí, že to pro nás skončilo dobře.



Vy jste se stejným soupeřem nedávno prohrály duel Českého poháru. Byla ve vás velká touha Nymburku výsledek oplatit?

Určitě byla. Chtěly jsme i našim fanouškům ukázat, že na Nymburk máme a že i tyhle soupeře z horní poloviny tabulky dokážeme porážet. Tím, že se nám to nepovedlo v Českém poháru, byla teď motivace větší.



Nyní se vám to už podařilo a k výhrám nad pražskou Slavií a KP Brno jste přidali skalp dalšího favorita. Co k tomu říct?

Skalpy KP Brno a Slavie? Já si myslím, že tyhle duely nás ke smůle soupeřek zastihly opravdu v dobré formě. Navíc v domácím prostředí, kde jsme obrovsky silné. Je to nejen tou naší halou, ale hlavně obrovskou podporou fanoušků, kteří nás tlačí dopředu. Tak nějak to prostě vyšlo. Teď uvidíme v halách našich soupeřů, zda dokážeme tu naši vzrůstající formu potvrdit. Po vánocích jsme se chytily, cítíme se v herní pohodě na trénincích i v zápasech a snad to dokážeme prodat.



I v mrazivém počasí si v sobotu do sportovní haly našly cestu bezmála tři stovky diváků. Jak důležitá pro vás jejich podpora, hlavně v tom dramatickém závěru, byla?

Bylo to neuvěřitelný. Ačkoliv to hráčka na hřišti úplně tolik nevnímá, jelikož už je v nějaké té herní kulise, tak potom ty společné radosti jsou úžasné. Já se přiznám, že jsem se po utkání několikrát dívala na video a pokaždé jsem tam našla nějaký moment obrovského nadšení či výskoku fanoušků. V závěru stála celá hala a ten pocit byl neskutečný. Všem moc děkujeme a já jsem ráda, že jsem u toho mohla být.



V aktuální sezoně se vašemu týmu zatím daří skvěle. Čekala jste něco podobného? Musí být super pocit dělat kapitánku takto fungujícímu družstvu.

Popravdě, vůbec jsem takový úspěch nečekala. Po loňské sezoně, kdy to vlastně nebylo úplně tak dobré, jsem si říkala, že uvidíme, jak se poskládá nový tým, jaké budou příchozí cizinky a jak si to všechno sedne. Navíc máme v lize docela mladý tým. Sedlo si to ale dobře a já si myslím, že je důležité i to, jakou máme v týmu chemii. Jsme super kolektiv, bavíme se na basketu i mimo něj a doufáme, že sezonu vyšperkujeme třeba i nějakým úspěchem v play off.



Nyní vás čeká cesta do Prahy a odveta v hale Slavie. Zabojuje Lokomotiva o vítězství i v tomto utkání?

My určitě zabojujeme, jako bojujeme v každém zápase. Budeme se snažit poprat s trochu specifickým prostředím, jaké na Slavii je. Doufám, že to skončí v náš prospěch.

BK Loko Trutnov – DSK Basketball Nymburk KV 82:79 (21:12, 40:34, 53:56).

Body: Rylichová 21, Adamsová 16, Kozumplíková 13, Carterová 12, Potočková a Skutilová 7, Vašáková 6 – Hošková 17, Huňková 16, Chomenčuková 13, Parisová 8, Mircová 6, Krakovičová, Sklenářová a Bittarová 5, Krejzová 4.