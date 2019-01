Trutnov – Veřejnost od basketbalistek Kary Trutnov třetí místo po základní části čekala. Vedení krkonošského klubu bylo v tomto směru poněkud skeptičtější.

Trutnovský trenér Martin Petrovický. | Foto: Vilém Fischl

„Snížili jsme rozpočet a tým se oslabil. Rozhodně jsme nečekali, že se na něm umístíme,“ povídá trutnovský kouč MARTIN PETROVICKÝ. Jeho tým základní částí prošel s bilancí 11 výher a 7 porážek.



Vykročili jste v Trutnově podle představ za obhajobou bronzu?

Zatím to tak vypadá. I když samozřejmě víme, že začátek není úplně až tak podstatný. Ale pro takový ten klid a to, že budeme hrát ve skupině A1, která je letos pro nás výhodnější, protože zkušených hráček máme mnohem méně než loni a je tam volnější program, je pro nás dobré.



Takže, družstvo se vypořádalo s oslabením kádru, které jste avizovali na začátku sezony?

Ono už to ani nebylo o tom, jestli se družstvo vypořádalo s oslabením. Máme takřka nové družstvo, které se musí vypořádávat s tím, jakou má sílu. Postupně se učí hrát na určité úrovni, a právě tu úroveň jsme nějakou dobu hledali. Teď už jsme ovšem zhruba našli, na co máme, a výsledky nasvědčují tomu, že družstvo má stále na to, aby hrálo o medaili.



Několik zápasů vám na podzim chyběla Darina Mišurová a ukázalo se, že je to pro vás nepostradatelná hráčka. Souhlasíte?

Určitě. Vždyť je to dlouhodobě hráčka, která patří k nejlepším v Ženské basketbalové lize, takže o tom není pochyb. Tím, že je to navíc opora na postupu rozehrávačky, která je mozkem družstva, byla její absence ještě citelnější. První utkání bez ní jsme samozřejmě nezvládli, ale od dalšího zápasu si myslím, že už to bylo z naší strany mnohem lepší. Máme tady mladé holky Petru Záplatovou, Nikolu Tóthovou, na jedničce může zaskočit i Katka Hindráková.



Nečekal jste, že se v zápasech budou více prosazovat hradecké posily Věchtová a Komžíková, případně i strakonická Kušlitová?

Přál jsem si to. Na druhou stranu je to realita. V Trutnově mám však takovou zkušenost, že každá nová hráčka si tady první půlsezonu i sezonu zkouší a postupně se do toho dostává. Nehledě na to, že každý trenér má jiný přístup, na což je potřeba si zvyknout. Navíc my v Trutnově máme i velmi specifické publikum. Během zápasu vytváří fantastickou atmosféru, na kterou nové hráčky nejsou zvyklé. Ale když se někdy stane, že nepromění nějakou lehkou pozici a těch osm set lidí zahučí, může je to nepříjemně vykolejit víc než tam, kde je v hledišti diváků méně.



Co je problémem družstva, na kterém před play off musíte zapracovat?

Řekl bych, že sehranost týmu. Především v obraně, kde máme problémy s obranou celé pětice. Vznikají nám tam díry, kdy některá hráčka špatně odstupuje, pozdě odstupuje nebo neodstupuje vůbec… Samozřejmě, jsou to věci, které nějakou dobu trvají, než se přeučí po příchodu z jiného klubu. Urychlit se nedají. Zlepší se pouze opakováním, neustálým upozorňováním, trénováním. To teď bude pro nás podstatné, abychom nějakým takovýmhle způsobem dokázali v obraně pracovat.



Co vás v základní části Ženské basketbalové ligy nejvíce překvapilo?

Překvapila mě výkonnost Slovanky, i když zase ne až tak úplně, protože podle doplnění týmu před sezonou jako jediná posílila. Ostatní týmy kromě USK a Frisca oslabily. To, že Slovanka posílila, však zákonitě neznamená, že bude dobrá. Nicméně hraje dobře, hraje v pohodě, má zkušené hráčky i trenéra. V klubu na tom pracují už několik let a zákonitě muselo dojít k tomu, že se jejich práce projeví. Překvapilo mě i družstvo VŠ Praha složené z mladých holek, které dokázalo vyhrát i pár utkání. Hráčky ukázaly, že jsou nějakým způsobem talentované. Je jen na škodu, že jich tam je na můj vkus až moc. Nedostávají se tudíž tak často na hřiště, což je negativní.



Jak v Trutnově přistoupíte k zápasům v nadstavbové části?

Prioritou samozřejmě budou utkání se Slovankou. Potřebujeme s ní jednou vyhrát. Uděláme všechno pro to, abychom do play off šli ze třetího místa. Jinak se samozřejmě budeme snažit být důstojným soupeřem silným týmům USK a Frisca. I když teď jsme si vyzkoušeli ve dvou zápasech, jak to asi je.