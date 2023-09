Kara na domácím turnaji končí třetí. O vítězství si to rozdají Polky s Němkami

Posila z Finska Sara Rokkanenová se v pátečním utkání proti polskému soupeři blýskla dvaceti body a právem ji organizátoři turnaje vybrali do All stars turnaje. O pohár města Trutnova se bude hrát do posledního hracího dne, v sobotu jej získají buď hráčky Gorzówa nebo soupeřky z německého Halle.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Basketbalistky trutnovské Kary sehrály hodnotný zápas s polským soupeřem z Gorzówa. Přesto si na turnaji připsaly druhou porážku. | Foto: Jan Bartoš