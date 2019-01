Trutnov – Kdo chtěl v sobotu vidět další domácí utkání trutnovských basketbalistek, ani nemusel chodit do sportovní haly 3. ZŠ Komenského.

Duel si vybrala pro letošní úvodní živý přenos z Excelsior ŽBL Česká televize a rozhodně neprohloupila. Milovníci basketbalu totiž sledovali na „čtyřce“ svižné utkání a pro samotnou soutěž byl přenos dobrou reklamou. Zvlášť když líní nebyli ani příznivci Trutnova, kteří pohodu na gauči vyměnili za aktivní povzbuzování přímo v hale. Čtěte dobře, fanoušků se zde sešlo 870! Dosavadní rekord probíhajícího ročníku.



Také jejich zásluhou si oba kolektivy duel užily. Hráčky Kary o to víc, že vyhrály poměrně vysoko 95:71. Pěti body se na zaslouženém triumfu podílela devatenáctiletá křídelnice NIKOLA TOTHOVÁ. Právě jedna z nejmladších hráček se s námi podělila o dojmy z pohledného utkání.

Nikolo, po dvou těžkých porážkách přišlo důležité vítězství. Jak moc potěšilo?

Tak potěšilo hodně. S USK se porážka dala čekat, ačkoliv jsme nepodaly špatný výkon. S Prešovem jsme vyhrát chtěly. Každopádně z vítězství proti Karlovým Varům máme velkou radost. Hlavně výkon byl dobrý, zvlášť když jsme se předvedly před svými, ale i před televizními diváky. Myslím, že to byl pěkný zápas.

Karlovy Vary jste zaskočili drtivým nástupem, byl to záměr?

Určitě byl. Začátky jsou vždycky hodně důležité. Pokaždé chceme do zápasu nastoupit tvrdě a nejinak tomu bylo tentokrát. Pokaždé je lepší se od úvodu dostat do vedení, potom se hraje mnohem lépe.

Duel přenášela Česká televize v přímém přenosu, byla tím pro vás motivace vyšší?

Rozhodně byla. Zápas měl náboj. Přišlo mi, že jsme se o to víc povzbuzovaly, zápas jsme si užívaly.

Stejně jako proti Prešovu, i tentokrát vám skvěle vycházela střelba trojek. Kde se to ve vás najednou bere?

To vůbec netuším. Je to i tím, že si postupně začínáme zvykat na posunutou hranici pro trojkové pokusy. Ze začátku ta úspěšnost nebyla vysoká. Vypadá to ale, že postupem času se ta úspěšnost bude všeobecně zvyšovat.

95 nastřílených bodů, to je skvělé vysvědčení. Když máme ale hledat chybičky, lze k nim zařadit defenzívní stránku. Souhlasíte?

Asi na tom něco bude. Ale my se na tu obranu v poslední době dost zaměřujeme a snažíme se jí hodně střídat. Postupem času se to snad bude zlepšovat.

Přišla krásná návštěva a v závěru vám diváci aplaudovali ve stoje. Potěšilo vás to?

Tohle vždycky potěší. Fanoušci byli skvělí. Nás těší hlavně to, že se nám podařilo předvést takový výkon a ještě navíc před domácím publikem.

Jak se těšíte na východočeské derby, které vás čeká ve středu v Hradci v dalším pokračování Středoevropské ligy? Sil máte stále dost?

Sil je myslím dost. Za skvělý výkon jsme dostaly na pondělí volno, tak nabíráme síly nové a regenerujeme. Teď se na Hradec musíme zaměřit. Dvakrát jsme s nimi prohrály a vlastně až v sezoně jsme je konečně dokázaly porazit (v 1. kole Trutnov vyhrál 72:67 po prodloužení, pozn. aut.)

Na domácí palubovce v tomto ročníku odehrály Trutnovačky šest atraktivních utkání. Přivítaly Hradec Králové (72:67), Wasserburg (78:86, Pardubice (97:46), USK Praha (60:101), Prešov (85:97) a Karlovy Vary (95:71). Nyní čeká svěřenkyně Martina Petrovického „venkovní trojboj“. Již zítra zmiňovaný duel v Hradci (18:30), v sobotu v hale VŠ Praha a další středu odveta v německém Wasserburgu. V Trutnově se půjde na vrcholový ženský basketbal až 4. prosince, kdy místní Kara přivítá BK Czech coal Aldast Strakonice.