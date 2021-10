Měl to být v sobotu ve sportovní hale při ZŠ Komenského jeden velký večírek. Domácí basketbalistky v souboji se Slovankou nastupovaly k jubilejnímu 800. zápasu v nejvyšší domácí soutěži, navíc před zraky medailistů z nedávných paralympijských her v Tokiu.

Fandit trutnovským hráčkám dorazili Šárka Musilová s Alešem Kisým, jimž také v úvodu utkání patřil hromový potlesk přítomného publika. V ten věřily i svěřenkyně trenéra Michala Martiška, zvlášť když se po dlouhé době mohly v mistrovském zápase opřít o podporu fanoušků.

Leč v trutnovský happyend se zápas 2. kola Renomia ŽBL neproměnil. Lepším týmem byly soupeřky, které si z Podkrkonoší odvezly výsledek 69:82.

Kara Trutnov – Slovanka 69:82 (15:25, 43:49, 57:65)

Body: Rylichová 25, Potočková 14, Králová a Hajnová 8, Huwéová 6, Finková 5, Linhartová 2, Wolfová 1 - Pohunková 29, Hálová 14, Ondroušková 10, Samouková 8, Šafránková 7, Zeithammerová a Mervínská 6, Bušková 2. Rozhodčí: Hošek, Barták, Kavan. Fauly: 15:18. Trestné hody: 16/10 – 16/14. Trojky: 9:4. Diváci: 120.

Lepší vstup do utkání předvedly Východočešky, když ale vedení na stranu hostů poprvé převrátila trojkou Pohunková, bylo zle. Slovanka totiž už náskok neztratila a naopak jej i díky znamenitému výkonu své střelkyně navyšovala. Vždyť Pohunková jen za poločas nasázela 20 bodů.

Před pauzou se domácí tým přiblížil na rozdíl šesti bodů a krátce před koncem zápasu i na pět (69:74). Následovala ale bodová série Slovanky a o vítězi utkání bylo rozhodnuto.

„Chtěli jsme vyhrát a dali do toho všechno. Povedlo se nám to, jsme rádi,“ stručně popisovala pocity trenérka vítězného družstva Marcela Krämerová.

To domácí lodivod byl výřečnější, rozhodně však spokojeností nezářil.

„Prohráli jsme zaslouženě. Slovanka byla připravená, povzbuzená dobrými výkony. V utkání vedla pětatřicet minut. Vyhrála proto zaslouženě, k vítězství jí gratuluji. O výhře soupeře rozhodlo to, že byl koncentrovanější, zpevněnější a hlavně chytřejší ve zlomových momentech. Hned v úvodu zápasu nám utekl na deset bodů. Poločasový rozdíl o šest bodů byl ještě dobrý výsledek na to, jak jsme hráli. Snažili jsme se s tím něco udělat, bojovnost holkám nelze upřít, ale v rozhodujících momentech, kdy se lámal zápas a mohli jsme se přiblížit k vyrovnání skóre, jsme buď nedali jasnou pozici nebo udělali absolutně nesmyslnou ztrátu. Slovanka to nekompromisně trestala. Nejvíc vytočený jsem ze závěru, kdy jsme si sice na time-outu říkali, že potřebujeme uhrát co nejlepší skóre kvůli vzájemným zápasům, podařilo se nám stáhnout na pět bodů, ale pak během poslední minuty si necháme utéct rozdíl na 13 bodů. To jsou věci, které se nemůžou na této úrovni stávat. Velmi mě to mrzí a jsem, mírně řečeno, rozčilený.“

Další utkání čeká trutnovské hráčky už ve čtvrtek, kdy se v přímém přenosu České televize představí na palubovce Hradce Králové. Východočeské derby se bude hrát coby předehrávka 13. kola.