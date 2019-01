Trutnov - Prvoligoví basketbalisté doma prohráli 74:80 a již v pátek je čeká možná klíčová bitva v Ostravě.

BASKETBAL - ilustrační foto. | Foto: DENÍK

Basketbalisty Kary v dalším kole první ligy čekal sice domácí, leč velice těžký duel. Ve sportovní hale při ZŠ Komenského totiž přivítali bezkonkurenčního lídra soutěže Hradec Králové.

I. liga

Kara Trutnov – Sokol Hradec Králové 74:80 (19:23, 37:41, 56:57)

Body: Dolejší 26, Houser 15, M. Malý 11, L. Malý 8, Kulich 6, A. Peterka 5, Hlaváček 3 – Majerík 31, O. Peterka 21, Kiršbaum 9, Špaček 8, Jirsák 5, Tomáš 4, Synáček 2. Rozhodčí: Kovář, Kučírek. Fauly: 23:20. Trestné hody: 17/12 – 29/19. Trojky: 8:7. Diváků: 200.

S vedoucím celkem tabulky, který během dosavadních dvaadvaceti kol prohrál jediný zápas, odehrála Kara kvalitní partii. Hostující celek sice po většinu duelu vedl, Slezákovi svěřenci ale bojovali a soupeři nedali nic zadarmo.

Po každé čtvrtině bylo skóre velice vyrovnané a do té závěrečné šli domácí s nejtěsnějším mankem. Když navíc zvládli vstup do čtvrté desetiminutovky (66:62), vypadalo to s nadějemi na vítězství dobře.

Jenže stejně jako v úvodním vzájemném východočeském derby zvládli koncovku lépe Hradečtí. Jedním z atributů jejich výhry byli rozhodně Majerík s Peterkou, kteří konto Kary zasypali dvaapadesáti body! „Odehráli jsme dobré utkání, musím klukům poděkovat, ale bohužel výsledek je takový, jaký je, a já jsem samozřejmě zklamaný," hodnotil ztracený duel chvíli po utkání šéf trutnovské lavičky Michal Slezák.

Čtyři kola před koncem jde již opravdu do tuhého. Zítra Kara zavítá na palubovku VŠB Ostrava a případná porážka by se takřka rovnala konci nadějí na účast v play off!

Další výsledky 22. kola

JBC Brno – Opava B 85:91, Litoměřice – Plzeň 69:65, Vysočina – VŠB Ostrava 71:66, Olomouc – Vyšehrad 92:89, Sokol pražský – Zlín 88:77. Utkání Liberec – Sparta se bude dohrávat 10. února.

Program 23. kola (7. a 9. 2.)

Pátek 17.00: VŠB Ostrava – Kara Trutnov. 17.30: Zlín – Brno. 18.00: Opava B – Olomouc. 19.30: Sokol pražský – Kondoři Liberec, Loko Plzeň – GBA Sparta. Neděle 16.00: Hradec Králové – Litoměřice. 17.00: Vyšehrad – Vysočina.

AKTUÁLNÍ TABULKA I. LIGY

1. Hradec Králové 22 21 1 1878:1419 43

2. Opava B 22 19 3 1849:1488 41

3. Litoměřice 22 17 5 1638:1393 39

4. Plzeň 21 14 7 1730:1563 35

5. Sokol pražský 22 13 9 1531:1520 35

6. Vyšehrad 22 11 11 1687:1660 33

7. Zlín 22 11 11 1647:1721 33

8. VŠB Ostrava 22 9 13 1419:1657 31

9. Trutnov 22 8 14 1608:1666 30

10. Vysočina 21 7 14 1424:1528 28

11. Olomouc 22 6 16 1534:1752 28

12. Sparta Praha 21 6 15 1522:1695 27

13. Liberec 21 6 15 1405:1616 27

14. JBC Brno 22 4 18 1541:1735 26