Trutnov - Vidět vystřelit jí na koš, jste mohli pouze při rozvičování. Bývalá trojskokanka, nyní basketbalistka Valosunu Brno, Šárka Kašpárková, do nedělního utkání pod Krkonošemi nezasáhla a porážku svého týmu (69:81) v úvodním utkání série o bronz sledovala z lavičky.

Šárka Kašpárková. | Foto: Vilém Fischl

Šárko, vím, že strašně moc toužíte s Valosunem po bronzové medaili. Myslíte, že ještě může ještě dopadnout?

Určitě. Myslím, že holky ukázaly, že na Trutnov mají. Tři čtvrtiny to bylo výborné. Trochu nám to pak uteklo v poslední čtvrtce, ale jsou před námi ještě dva zápasy, z toho jeden doma. Takže, není důvod věšet hlavu. Do Trutnova se ještě vrátíme.

Utkání jste vyhrát mohli. Proč se to nepodařilo?

Byl trochu problém, že Britany (Millerová – pozn.) brzy nasbírala čtyři fauly, pak nám hodně chyběla. Hlavně nám to ale vůbec nepadalo. Stále čekám na ten zápas, kdy člověk hodí na koš a všechno tam spadne. Určitě se takového zápasu brzy dočkáme. (usmívá se)

Vaše americká spoluhráčka Millerová měla čtyři fauly už po druhé čtvrtině. Nedoufala jste, že by vás trenér Hummel třeba poslal na hřiště?

Myslím, že v týmu jsou pivotky, které přede mnou mají přednost. Byla jsem v klidu. To by opravdu musela nastat situace, že už by všechny byly vyfaulované.

Takže, to je ta chvíle, kdy přijde řada na Šárku Kašpárkovou?

V těch závěrečných bojích určitě. (usmívá se)

Jak se vám líbila atmosféra při utkání? Tisíc dvě stě lidí…

Byla dobrá, akorát si myslím, že diváci ne vždycky reagovali objektivně, jak by měli.