Petra Kvitová využila otevření venkovních sportovišť bleskově. Další elitní česká tenistka Kateřina Siniaková zvolila jinou cestu. Možnost jít na kurt a plnohodnotně začít trénovat naplánovala na tento týden. ,,Raději jsem ještě počkala. Půjdu do toho až teď po Velikonocích,“ říká královéhradecká rodačka.

I pro ni se jednalo o skvělou zprávu. Tenis stejně jako třeba golf, nohejbal či jízda na koni byly vůbec prvními sporty, jež dostaly od vlády zelenou. ,,Moc mě to potěšilo. Tak brzy jsem to opravdu nečekala,“ přiznává.

Kmenová hráčka pražské Sparty však do areálu ve Stromovce nezamíří. Doma je v Hradci. Tady vyrůstala, tady se ,,skrývá“ před koronavirem a tady také vezme po delší době raketu opět do rukou. ,,Pár dní tu budu trénovat. Turnaje jsou zatím v nedohlednu, takže není kam spěchat.“

Turnaj pro nejlepší

Kromě tvrdého drilu si odchovankyně hradeckého Tenis-centra DTJ plánuje zahrát i s mladším bratrem Danielem, jenž coby velký talent sbírá první zkušenosti mezi dospělými. ,,Určitě to prospěje nám oběma,“ je přesvědčena.

Ostřejší vítanou zkoušku přinese až turnaj pro nejlepší tuzemské tenistky, který inicioval český svaz po skončení nouzového stavu.

,,Musíme být připraveni a vytvořit našim reprezentantům takové podmínky, aby se mohli v okamžiku, kdy to bude možné, začít připravovat v soutěžních zápasech, které se nedají v přípravě nijak stoprocentně nahradit. A přitom jsou pro návrat na turnaje tak důležité,“ uvedl v prohlášení prezident ČTS Ivo Kaderka.

,,Bude super, když si budeme smět zahrát naostro. Alespoň v tom znovu budou emoce a motivace,“ reaguje s úsměvem Siniaková.

Sezona až příští rok?

Tenisová sezona se podle ní jen tak nerozjede. ,,Nechci být zlým prorokem, ale vzhledem k tomu, co se děje ve světě, se taky může začít hrát až příští rok.“

Vývoj kolem pandemie koronaviru Kateřina samozřejmě stále pečlivě sleduje, osoby v první linii velmi obdivuje. ,,Jsou stále v zápřahu. Všem se snaží pomáhat, přičemž riziko nákazy je velké. Smekám před nimi.“

A jak 54. hráčka světového žebříčku WTA a bývalá světová jednička ve čtyřhře strávila Velikonoce?

„V kruhu rodinném. Bylo to pohodové, zkrátka fajn. A určitě neuschnu,“ směje se Kateřina Siniaková.

Ve stopách sestry



Ve stopách slavné sestry se snaží kráčet její bratr Daniel Siniakov. Přední český dorostenec upřednostňoval převážně ITF junior turnaje do 18 let. Cílem bylo se dostat na juniorské grandslamy do Paříže a Wimbledonu. To v současné situaci kvůli pandemii koronaviru padá. Pokud se letos začne hrát až na podzim, hodlá se už Daniel pod vedením bývalého 57. hráče žebříčku ATP Robina Vika soustředit převážně na mužské turnaje. V zimě už jeden vyhrál. Šlo o podnik kategorie A v Milovicích.

Přijdou i další úspěchy?