Něco se chystá. A na poli bojových sportů půjde o hodně pikantní záležitost. Právě dnes se v Kladně uskuteční 3. díl MMAsters League, organizace bojových sportů se zaměřením na sportovní management zápasníků a rozvoj nejtvrdšího sportovního odvětví, především MMA a K1.

Své želízko v ohni budou mít i východní Čechy. V nejočekávanějším duelu večera se představí trutnovský JAKUB KLAUDA. Osmadvacetiletý thaiboxer se postaví proti Łukaszi Radoszovi z polské Poznaně a nejen tuto bitvu budou moci sledovat i televizní diváci.

Jakube, přibližte prosím čtenářům, o jakou akci se jedná? MMAsters League, jaká její historie?

MMAsters League je organizace, která se zabývá především galavečery pod taktovkou MMA. Je tady ale řada bojovníků, jako jsem já, kteří především preferují postoj. I proto nám dávají v postoji šanci. Jedná se o jejich třetí galavečer a myslím, že se postupně dostávají do podvědomí českých fanoušků.

Vy jste pozvánku obdržel poprvé? A na jakou úroveň mezi jednotlivými výzvami tuto akci řadíte?

Nabídku na zápas jsem dostal už podruhé, ale první pozváni jsem musel zrušit kvůli zranění. Prvně to mělo být v MMA a právě při jednom z tréninků jsem si hnul se žebry. Výzva je to určitě veliká. Hlavně pro organizátory, protože v dnešní době udělat jakoukoliv akci, chce hodně odhodláni. Já se jim pokusím odvděčit kvalitním zápasem.

Jméno soupeře znáte. Už jste se někdy potkali?

Je to tak, jméno soupeře znám. Jednou jsem s ním už zápasil. K našemu souboji došlo na Světových hrách v roce 2017. Jednalo se o semifinále tehdejší akce, kde o výsledku bohužel rozhodla politika.

O co šlo?

Odehrálo se to tehdy v Polsku a do finále prostě musel postoupit jeden z Poláků. Vyšlo to tehdy zrovna na mého soupeře a ironií osudu bylo, že on pak do finále nenastoupil (směje se).

Jaký zápas očekáváte?

To se uvidí až v pátek. Každý zápas je jiný a uvidíme, kdo se lépe připravil v daných podmínkách.

Organizace bojových sportů se zaměřením na sportovní management zápasníků a rozvoj nejtvrdšího sportovního odvětví, především MMA a K1. MMAsters League podporuje talenty, poskytuje špičkové služby bojovníkům a zajišťuje atraktivní zápasy pro fanoušky.

Váš duel je alespoň dle váhové kategorie TOP zápasem celé večerní série. Vidíte to stejně?

Je to tak. Sám jsem byl překvapený, že na galavečeru, který je zaměřený na MMA bude zápas večera v K1. Doufám, že se soupeřem uděláme za celým večerem pěknou tečku.

Jakých akcí jste se za poslední půlrok účastnil?

Pokud budu počítat akce s manželkou, tak hromady (směje se). Co se týče zápasů, tak to jsem teď měl i já pořádný půst.

Ovlivnil nějak dění ve vašem sportu covid?

Ovlivnil mě bohužel hodně. Měl jsem pouze jednu nabídku na profesionální zápas, ale před ním jsem se zranil. Ještě horší je to v amatérském zápasení. Reprezentace v Muaythai je teď na bodě mrazu, takže motivace do tréninku moc nebyla.

Jste bojovníkem a ač jde o jiný sport, je bojovníkem i Jiří Procházka. Sledoval jste jeho poslední duel v UFC?

Jasně, že jsem ho sledoval. Co na to říct?! Byla to neuvěřitelná paráda! Řekl si o titulovou bitvu a já mu přeji, ať to dotáhne do vítězného konce!

Když jsme u jiných sportů, vaše manželka Andrea se před týdnem radovala ze stříbra v Renomia ŽBL. Jak jste to spolu oslavili?

Oslavili jsme to v rámci možností. Rád bych tady citoval svůj příspěvek z instagramu. „Občas mi říkáš, že to beru, jako když jdeš do práce. Máš pravdu, ale člověku to zevšední. Nemysli si, že to ale nevidím. Co všechno za tím je. Jsem na tebe hrdý a jsem rád, že tě mám vedle sebe. El Kapitáno.“

S jakými cíli do MMasters jdete, na kolik si věříte a co vás čeká v nejbližších týdnech?

Jdu tam s čistou hlavou. Chci udělat kvalitní zápas, který se bude líbit jak lidem, tak promotérům. Po zápase se chci opět vrátit do tréninku, protože jsem zjistil, že mi to v poslední době hodně chybělo.

Program večerní akce

Łukasz Radosz (2.19) vs. JAKUB KLAUDA (1.60)

(1.60) Vitaly Baryshnikov (7.77) vs. Luboš Lesák (1.05)

Oleksiy Bondarenko (5.81) vs. Lukáš Chotěnovský (1.10)

Gor Harutjunjan (1.65) vs. Ondřej Marvan (2.11)

Andrii Mavrodiiev (4.73) vs. Max Handanagić (1.15)

Dominik Humburger (1.55) vs. Pavel Lamacký (2.29)

Ondřej Malina (1.75) vs. Tomáš Laube (1.96)

Josef Štummer (2.73) vs. Václav Štěpán (1.40)

Tomáš Němeček (2.03) vs. Domenico Naswetter (1.70)

Za jmény jsou uvedeny kurzy sázkové kanceláře Tipsport.

Přímý přenos od 19.00 na O2TV.