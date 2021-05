V úspěšnou misi východočeských bojovníků se proměnil třetí díl seriálu MMAsters League, která svůj oktagon už potřetí otevřela v kladenském obchodním centru Oaza. V rámci Galavečeru bojových sportů se tu utkalo celkem deset drsných dvojic, které nabídly skvělé bitvy v MMA, K1 i Strikingu.

ZLATÝ HŘEB VEČERA PRO JAKUBA KLAUDU

Z kvarteta sportovců z Královéhradeckého kraje si vítězství připsali hradečtí Václav Štěpán s Lukášem Chotěnovským (oba All Sports Academy Hradec Králové). Na svého soupeře naopak nestačil Ondřej Marvan (Highlanders Trutnov).

Ve zlatém hřebu programu moderovaného hercem Michalem Holánem pak dominoval trutnovský Jakub Klauda, přestože se jeho sok z Polska Lukasz Radosz držel více než statečně.

Jako první z Východočechů šel do bitvy Štěpán (MMA do 70 kg na 3 x 3 minuty). Na konci rozvážného 1. kola se mu proti libereckému Josefu Štummerovi povedlo dostat do výhodné pozice, kdy soupeře v defenzivě zachránil až závěrečný hvizd. Štěpán ale tlačil obě další kola a aktivita ve spojení s taktikou mu zajistily výhru 3:0 na body.

USPĚLI OBA BORCI HRADECKÉ ASA

Ve strikingu vyzval Marvan Gora Harutjunjana (MMA do 63 kg na 3 x 5 minut), jenž trutnovského borce ve druhém dějství dvakrát nepříjemně trefil. Marvan byl i počítán. Závěrečná přestřelka už nic nezměnila na vítězství pražského bojovníka 2:0 na body.

V kategorii MMA do 63 kg na 3 x 5 minut přinesl souboj Lukáše Chotěnovského s Olekseyem Bondarenkem z Ukrajiny hned na úvod obrovskou přestřelku a tempo. Poté se borci přesunuli na zem a v podobném scénáři probíhalo také další kolo. Chotěnovský většinu času ve výhodnější pozici trpělivě sbíral body a zvítězil 3:0.

Zápas thaiboxera Jakuba Klaudy byl vrcholem večera (K-1 do 93kg na 3 x 3 minuty). Lukasz Radosz z polské Poznaně byl velkým soupeřem. Klauda jej však hned na úvod tvrdě trefil, ve druhém i třetím kole stále tlačil a duel, který měl plně pod kontrolou, vyhrál 3:0 na body.