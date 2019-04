Trutnovský thajboxer Jakub Klauda se na přelomu dubna a května zúčastní prestižních Arafura Games, které se znovu po osmi letech uskuteční v australském Darwinu.

Akce u protinožců se bude konat v termínu od 26. dubna do 4. května a soutěžit se na ní bude celkem v sedmnácti sportech. Mezi nimi nechybí ani muaythai, přesněji thajský box.

Vítěz si zajistí účast na Světových hrách

V českých barvách se v ringu představí Karolína Klusová, Manh Hung Nguyen a k potěše podkrkonošských příznivců také trutnovský Jakub Klauda. Vítězové Arafura Games v muaythai si zajistí přímou účast na prestižních Světových hrách v roce 2021 v USA.

„Nominovali jsme tři nejlepší muaythai zápasníky, kteří mají z turnajů amatérské úrovně tolik zkušeností na to, aby se o přímý postup na Světové hry dokázali úspěšně porvat. Samozřejmě každý zápas může dopadnout jakkoliv, ale všichni jsou skvěle připravení,“ okomentoval naděje reprezentace prezident České Muaythai Asociace Petr Ottich.

Klauda v kategorii do 91 kilogramů

Sportovní hry odstartují slavnostním ceremoniálem 26. dubna. O postup do finále budou thajští boxeři bojovat od 28. dubna do 1. května. Souboje o zlaté medaile v muaythai jsou na programu her ve čtvrtek 2. května.

Stříbrná medailistka z mistrovství Evropy 2018 v Praze Karolína Klusová nastoupí ve váhové kategorii do 57 kilogramů. Trojnásobný mistr Evropy Jakub Klauda se představí v kategorii do 91 kg a Manh Hung Nguyen do 57. Reprezentanty na turnaji povedou trenéři Jiří Mejstřík a Martin Vaňka.

„Jedeme tam všichni se stejným cílem. Chceme se pokusit o vítězství ve své kategorii a tím o přímou účast na Světových hrách. Když by se to podařilo, dala by se tahle cesta považovat za vůbec nejpohodlnější,“ prozradil včera Krkonošskému deníku Jakub Klauda.

Poprvé se sportovní hry ve městě Darwin konaly už v roce 1991 a soutěžilo se v sedmi sportech. Pořádaly se každé dva roky a poslední ročník v roce 2011 k protinožcům přilákal přes dva tisíce sportovců.

„V Austrálii jsem nikdy nebyl. Vlastně to pro mě bude takový poznávací zájezd,“ dodal Klauda, jenž dosud se svým sportem navštěvoval spíš východní blok (Bělorusko, Rusko či Polsko).