Žabiny vládly. Dobrý dojem ze hry Kary pokazila nepovedená závěrečná čtvrtina

Mělo přitom jít o velice důležitou bitvu, ve které by se bojovalo o klíčovou osmou příčku zaručující letos účast v play off Renomia ŽBL. Kara v úvodním měření sil na palubovce ostravského SbŠ padla rozdílem jediného bodu, kdyby nyní alespoň o dva body vyhrála, výrazně by si přiblížila účast ve vyřazovací části nejvyšší domácí soutěže.

O náhradním termínu se oba soupeři teprve budou domlouvat.

Aktuální tabulka Renomia ŽBL



1. ZVVZ USK Praha 14 14/0 100.0%

2. Žabiny Brno 14 13/1 92.9%

3. Sokol Hradec Králové 14 11/3 78.6%

4. KP Brno 15 11/4 73.3%

5. BLK Slavia Praha 14 9/5 64.3%

6. Slovanka 16 5/11 31.3%

7. Levhartice Chomutov 13 4/9 30.8%

8. SbŠ Ostrava 13 2/11 15.4%

9. Kara Trutnov 14 1/13 7.1%

10. BK Strakonice 13 0/13 0.0%

V základná části Renomia ŽBL zbývá trutnovským basketbalistkám odehrát ještě čtyři utkání.