Potřetí ve finále, podruhé s trofejí. Tenistka ze Dvora Králové nad Labem Gabriela Knutsonová slavila úspěch ve španělském Monzónu a v žebříčku WTA se posunula již na 271. pozici. Vítězně navíc rozehrála další klání v tunisském Monastiru.

Finále turnaje ve španělském Monzónu sledovala velmi pěkná návštěva. Ta na konci duelu zatleskala vítězné Češce. | Foto: tenisovysvet.cz

Šestadvacetiletá tenistka ze Dvora Králové nad Labem Gabriela Knutsonová slaví další úspěch ve své obnovené sportovní kariéře. Poté, co v březnu ovládla turnaj kategorie ITF W25 v kanadském Frederictonu, získala titul také na stejně hodnoceném klání ve španělském Monzónu.

Nechci zastavovat, pokusím se dostat co nejvýš, říká po prvním titulu Knutsonová

Východočeška cestovala na Pyrenejský poloostrov coby 302. hráčka světového žebříčku a v turnaji byla čtvrtou nasazenou. Od začátku si počínala naprosto suverénně a bez ztráty setu dokráčela do semifinále, v němž v pátek vyřadila nasazenou jedničku Hartonoovou z Nizozemska po výsledku dvakrát 6:3.

Gabriela Knutsonová s vítěznou trofejíZdroj: tenisovysvet.cz

V sobotním finále se Knutsonové postavila turnajová dvojka Australanka Inglisová, také ona ale proti pozdější šampionce uhrála pouhých šest her.

„Mám nesmírnou radost, je to pro mě ohromný úspěch vyhrát pětadvacítku a ještě bez ztráty setu. Soustředila jsem se po celou dobu a teď mě těší, že jsem to dotáhla do vítězného konce. Všechno po celý turnaj probíhalo přesně tak, jak jsem si přála,“ sdělila po vítězství v Monzonu Knutsonová Krkonošskému deníku.

Rodačce z města na Labi, která po většinu roku žije v zahraničí, pomohl druhý sezonní titul k výraznému vylepšení osobního maxima v žebříčku WTA. Za turnaj ve Španělsku obdržela 50 bodů do rankingu a těsně před startem Roland Garros pronikla poprvé v kariéře do třetí stovky světa. Nachází se nyní na 271. pozici a dál si krůček po krůčku plní své sportovní sny.

Cesta GK k titulu

Spiteriová (ITA) 6:2, 6:3

Bejenaruová (ROM) 6:3, 6:1

Ruggeriová (ITA) 6:3, 6:1

Hartonnová (NED) 6:3, 6:3

Inglisová (AUS) 6:4, 6:2

A nač čekat, další si Knutsonová může splnit už tento týden v tunisském Monastiru, kam den po vítězném finále odcestovala. Již v úterý odehrála první zápas, v němž výsledkem 6:2, 6:4 přehrála Egypťanku Alhusseinovou a ve čtvrtek ji čeká její krajanka Ezzatová.

Tréninkový kurt v MonastiruZdroj: Gabriela KnutsonováZnamená to tedy, že triumf ze Španělska zůstane neoslaven? „Aspoň vidíte, jak náročným sportem tenis je. Vyhrála jsem turnaj, odvážím si krásnou trofej, což je pro mě ohromný úspěch, ke všemu jsem se poprvé posunula do třístovky. A pak to ani nedokážu oslavit,“ usmála se Knutsonová při pomyšlení na případnou oslavu.

„V neděli večer po zápasem jsem to oslavila akorát tím, že jsem si na pokoj objednala kalamáry, vyprala jsem si, sbalila si věci a už plánovala letenky na další turnaj. V osm ráno jsem vyrazila a teď jako bych začínala od začátku. Když turnaj nevyjde a prohraje se zápas, pak žádný stres, jedete dál. Když se ale vyhraje, taky bych to ráda oslavila, jenže se jede dál a na nic není čas. Pokud mi ale i turnaj v Monastiru vyjde, dám si týdenní pauzu, zahraji si polskou ligu a pak to určitě oslavím,“ dodala úspěšná tenistka a poslala Deníku aktuální snímek z Tuniska.

V Tunisku již dávno panuje krásné letní počasí. Knutsonová však do Monastiru nepřiletěla odpočívat, nýbrž bojovat o další posun v žebříčku WTA.Zdroj: Gabriela Knutsonová