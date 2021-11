Tohle vítězství už jičínští házenkáři potřebovali jako sůl. Předešlá šňůra porážek v extralize se totiž protáhla až na čtyři. V domácí hale však proti týmu Handball Brno dali na tuhle mizérii zapomenout.

Nejlepší střelec utkání. Jiří Dolejší nasázel Brnu 12 branek, čímž výrazně přispěl k jeho demolici.Zdroj: Karolína Machalická

Přestože mírným favoritem byl soupeř z moravské metropole, který je v tabulce šestý, od úvodu zápasu 12. kola se hrálo podle not Ronalu. Tomu možná prospěla přítomnost kamer České televize, neboť se prezentoval skvělým výkonem a hosty hladce sfoukl.

„Jsme rádi, že jsme pro nás velmi složité utkání zvládli. Jsem moc rád za kluky, že předvedli skvělý výkon, ať už od gólmana, přes obranu až po produktivitu v útoku. Panuje ve mně velká spokojenost. Budu velmi rád, pokud bude takových zápasů jenom přibývat,“ řekl v dobrém rozpoložení naladěný Petr Mašát, kouč Jičína.

Trenér Brna: Asi jsme zůstali v autobuse

„Soupeř nás jednoznačně přehrál v nasazení. My jsme bohužel asi zůstali v autobuse. Jsem hrubě nespokojený s tím, co jsme předvedli, byla to katastrofa. Takhle se prostě nemůžeme prezentovat. Tentokrát jsme neměli na to, abychom Jičínu konkurovali,“ zlobil se po zápase trenér brněnského mužstva Pavel Hladík.

Gólman Ondřej Pleva, jeden ze strůjců jičínského triumfu.Zdroj: Karolína Machalická

Východočeši dokázali nastřílet čtyřicet gólů! O dvanáct z nich se postaral Jiří Dolejší. Klíčem k úspěchu Jičína byl také výborný Ondřej Pleva v brance.

Celek z města pohádek tak dokonale oplatil Brnu smolnou porážku o gól z úvodního kola a zároveň vykřesal jiskřičku naděje na posun mezi nejlepší osmičku, která si po skončení základní části zahraje play off.

Další přiblížení vyřazovacím bojům může přijít v sobotu, kdy Jičínští od 18 hodin hostí poslední Hranice.

HBC Ronal Jičín – SKKP Handball Brno 40:28 (22:14). Sestava a branky Jičína: Pleva 1, Machalický, Veverka – J. Dolejší 12/2, Freiberg 6, Hlava 3, Šulc 3, Doškář 3, Thorovský 3, Krahulec 2, Kovařík 2, A. Dolejší 2, Kastner 2, Pekař 1, Naimann, Rychna. Nejvíce branek Brna: Arsenič 7/1, Kocich 6/1. Vyloučení: 4:2. Sedmičky: 2/2 – 2/2. Diváci: 150.

Aktuální tabulka

1. Karviná 12 11 0 1 363:306 22

2. Plzeň 11 9 0 2 369:284 18

3. Lovosice 11 8 0 3 353:316 16

4. Zubří 11 8 0 3 325:289 16

5. Nové Veselí 11 8 0 3 320:302 16

6. Brno 12 6 1 5 336:349 13

7. Kopřivnice 12 5 0 7 353:353 10

8. Dukla Praha 12 4 2 6 328:331 10

9. Jičín 12 3 0 9 334:366 6

10. Fr.-Místek 10 2 1 7 284:284 5

11. Maloměřice 11 1 0 10 275:366 2

12. Hranice 11 1 0 10 236:330 2