Konání Pardubického vinařského půlmaratonu, který je zároveň mistrovstvím České republiky, v tradičním jarním termínu znemožnila protikoronavirová opatření. Pořadatelům se ale podařilo akci přesunout - na jiný termín, ale i jiné místo. O tituly v půlmaratonu se běželo v Kostěnicích.

„Když Pardubice nedopadly, řekl jsem si, že musíme někam jinam. Kostěnice jsou vinařská obec, už desítky let tu pořádáme vinařské akce s hojnou účastí. Oslovil jsem starostu a on do toho hned šel a za měsíc se nám to podařilo připravit,“ vysvětlil organizátor Oldřich Bujnoch výběr místa, kde pro běžce byla připravena obrátková trať vedoucí po silnici.

Zdroj: Deník/ Lada Součková

Jako první ji zdolal Vít Pavlišta s časem 1:05:56 a stal se tak šestinásobným vítězem Pardubického vinařského půlmaratonu. Mezi ženami kralovala Marcela Joglová. „Obávala jsem se trati, ale ve finále to nebylo tak hrozné. Vendula se za mnou neustále držela, což mi nedalo šanci vydechnout a musela jsem běžet z plných sil do konce,“ řekla Joglová na stupních vítězů a poděkovala Vendule Frintové, která jí celý závod šlapala na paty a obsadila tak druhou příčku.

Kromě Lidového běhu se uskutečnili všechny tradiční závody - Kiekert desítka, závod handbike, Pohárový závod koloběžek a na závěr až v 17 hodin odstartoval Pardubický vinařský půlmaraton a mistrovství České republiky.