Lokomotivě v závěru chyběly vyfaulované americké opory Brittany Carterová a Jordan Adamsová. Týmu pomohla při velké marodce odchovankyně Anežka Skokanová, s družstvem cestovala do Brna také Kristýna Herinková. Výborný výkon předvedly Kateřina Kozumplíková, Anna Rylichová a Dominika Vašáková. Všem třem se podařilo dosáhnout na osobní střelecké rekordy v lize.

Pro třetí utkání čtvrtfinálové série si trutnovské hráčky vypůjčily od Žabin slogan "jdem se rvát" a od první do poslední chvíle srdnatě bojovaly o vítězství. Od začátku daly jasně najevo, že nepřijely na jih Moravy na závěrečný piknik, a udělaly maximum pro to, aby zdramatizovaly sérii a vrátily ji ještě do Trutnova. Chybělo k tomu opravdu málo.

Lokomotiva pořádně znepříjemnila Žabinám cestu do semifinále a poslední duel byl pro ně nejtěžší, výhry dosáhly horko těžko. Rozhodující byl úsek mezi 34. a 37. minutou, kdy Brno otočilo nepříznivý stav ze 72:78 na 86:81. Naději Trutnova na čtvrtý zápas ještě oživila necelé dvě minuty před koncem Rylichová, která obrátila skóre na 86:87. Domácí hráčky ale od té doby házely deset trestných hodů, všechny proměnily a mohly jít balit s postupovou náladou na páteční cestu do Ruska, kam vyrážejí do Rostova na Donu k Final Four Evropské ligy EWBL.

Michal Martišek, trenér BK Loko Trutnov: "Utkání rozhodly momenty na konci třetí čtvrtiny a zejména pak kolem páté minuty poslední čtvrtiny, kdy jsme neproměnili několik jasných pozic při šestibodovém vedení a umožnili Žabinám, aby svůj nápor dotáhly až do konce. Po úterním domácím utkání se už v Trutnově všichni loučili s povedenou sezonou. V rámci týmu se nám však podařilo udržet koncentraci a do dnešního zápasu jsme nastupovali s cílem prodloužit sezonu. To, co naše hráčky předvedly, bylo opět až za hranicí možností. Velké poděkování patří Anežce Skokanové, která nás posílila pro dnešní utkání, a také Kristýně Herinkové. Ta sice do zápasu nezasáhla, přesto byla družstvu k dispozici. Poděkování patří samozřejmě i všem hráčkám, které za nás letos nastoupily. Teď jsme pochopitelně velmi smutní, ale věřím, že s odstupem času se za letošní sezonou ohlédneme pozitivně a budeme vzpomínat na všechny ty momenty, které jsme společně prožili. Na celkové hodnocení bude čas později, už dnes bych však chtěl připomenout jednu věc. Tenhle tým se skutečně nikdy, opravdu za žádných okolností, nevzdal. A když už to vypadalo, že víc dokázat nemůže, tak nás holky přesvědčily, že může."

Jakub Gazda, asistent trenéra BK Žabiny Brno: "Dnes to byl opravdu těžký zápas. Trutnov ukázal přesně ten charakter, který ukazoval celou sezónu. Je to tým, kterému je jedno, jestli prohrává 2:0 na zápasy nebo o kolik prohrává. Nastoupili na nás, padalo jim vysoké střelecké procento. Myslím si, že po dnešku by si Trutnov zasloužil minimálně ještě jeden další zápas. My jsme ale samozřejmě rádi, že ten další zápas příští týden nemusíme absolvovat a teď už se můžeme soustředit na Final Four EWBL, které nás teď čeká v Rusku, a na další pokračování play-off."

Lokomotiva Trutnov odehrála v sezoně 2018/19 23 utkání, z nichž bylo 12 vítězných, skóre měla 1715:1779. Konečné pořadí Trutnova v letošním ročníku ŽBL bude možné určit až po odehrání čtvrtfinálových sérií. Pokud v nich uspějí USK Praha se Slovankou a KP Brno se Slavií, obsadí Lokomotiva 6. místo. A to je perfektní výsledek.

BK Žabiny Brno - BK Loko Trutnov 96:92 (24:32, 42:47, 65:69). Body: Webbová 22 (11 doskoků), Zohnová 17, Vacková 11 (10 doskoků), Malečková 10, Adamcová 9, Matuzonytéová a Stoupalová 7, Záplatová 6, Dudášová 4, Šoukalová 2, Křivánková 1 - Kozumplíková 25 (5 trojek), Rylichová 24, Vašáková 18, Adamsová 11, Carterová 10, Skutilová 4. Rozhodčí: Komprs, Melichárek, Hecl. Fauly: 17:25, TH: 31/26 - 16/11, trojky: 6:11, 5 osobních chyb: 0:2 (Carterová, Adamsová), diváci: 98. Konečný stav série: 3:0.