Futsal je pro něj samozřejmě prioritou. Na fotbal však David Drozd rozhodně nezanevřel. Vždyť na podzim znovu patřil v dresu hradecké Lokomotivy k nejlepším střelcům AM Gnol I. A třídy. Zasáhl do sedmi utkání a dokázal nasázet osm branek, s podzimními výsledky svého týmu však tolik spokojený nebyl. Tým, jenž v minulé sezoně soutěži jasně dominoval, se zatím nachází na šestém místě tabulky.

„Musím říct, že jsme chtěli být v tabulce určitě výš. Ztratili jsme hodně zbytečných bodů,“ hodnotil podzim Drozd. Lokomotiva může smutnit, že se loňská sezona nedohrála, protože postup měla už téměř na dosah.

Křivdu necítí

„Určitě nás to všechny mrzí. Měli jsme hodně slušný náskok a troufám si říct, že bychom ho už udrželi až do konce a postoupili. Bohužel se všechno zavřelo a bylo hotovo. Ale takových týmů, co na to doplatily, bylo více a určitě se to vzhledem k dané situaci udělat muselo, takže to neberu jako křivdu,“ pověděl Drozd.

Ten však nedávno prožil svůj dosavadní největší futsalový úspěch. S reprezentačním výběrem se mu totiž podařilo postoupit na světový šampionát, který se bude příští rok konat v Litvě. Drozd zasáhl do odvetného utkání baráže proti Chorvatsku a po výhře v penaltovém rozstřelu se mohl se spoluhráči radovat z životního úspěchu.

„Dostat se na mistrovství světa je obrovský úspěch, o kterém se mi nezdálo ani jako malému. Jsem za to strašně rád,“ rozplýval se borec, jenž působí v nejúspěšnějším českém týmu posledních let Chrudimi.

A jak odvetné utkání prožíval? „Nějaká nervozita tam před zápasem samozřejmě byla, ale byl jsem hrozně rád, že můžu vůbec nastoupit a moc jsem se na to utkání těšil, takže to nebylo až tak hrozné,“ řekl.

Měl pozitivní test

Barážové dvojutkání však provázely i problémy vzhledem k současné koronavirové situaci. Drozd nemohl nastoupit do zápasu v Chorvatsku, protože měl pozitivní test. Do odvety mu to však už vyšlo. „Test byl nejprve pozitivní, takže jsem do Chorvatska cestovat s týmem nemohl. Pro odvetné utkání už jsem měl štěstí. Den před zápasem jsem byl stále pozitivní, proto jsem šel na testy ještě ráno v den zápasu a čekal na výsledky. Dobrou zprávu jsem se pak dozvěděl asi tři hodiny před zápasem,“ připomněl si perné chvíle.

Takové štěstí neměl bohužel jeho bratr Pavel, který nemohl nastoupit ani do odvety. „Bratr podstoupil úplně stejný proces. I on šel v den zápasu na testy, ale měl neprůkazný test, proto se muselo čekat déle na výsledky. Dvacet minut po uzávěrce soupisky se dozvěděl, že je také negativní. Takže vlastně nehrál kvůli negativnímu testu,“ mrzelo ho. Radost z postupu na mistrovství světa do Litvy mu však už nikdo vzít nemůže.