Sedmý ročník Krakonošova cyklomaratonu v silniční cyklistice vyhrál v elitní kategorii Adam Ťoupalík z hradecké stáje Elkov Kasper Czech Cycling Team před Josefem Černým a Janem Hirtem z CCC Team. Až na 25. místě skončil Roman Kreuziger. Závod se jel na tratích 134 a 87 kilometrů, start a cíl měl v Trutnově. Vítěz Adam Ťoupalík, vicemistr světa v cyklokrosu 2016 v kategorii do 23 let, absolvoval 134 kilometrů v čase 3:36:09 hod.

Sobotní 7. ročník Krakonošova cyklomaratonu v silniční cyklistice ozdobila účast profesionálů. | Foto: Miloš Šálek

Byl to první velký silniční maraton letošního roku a měl hvězdnou účast. Na start se postavili také profesionální cyklisté, takřka kompletní česká špička v čele s Romanem Kreuzigerem, který se při Tour de France čtyřikrát vešel do první desítky. Ten však skončil na Krakonošově cyklomaratonu až na 25. místě, se ztrátou pěti minut na vítěze. V Trutnově se představili také Vakoč, Černý nebo Hirt, kteří jezdí závody slavné World Tour.