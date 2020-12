Deset nominovaných na Sportovce roku 2020:

Tomáš Bábek (cyklistika)

Markéta Davidová (biatlon)

Petra Kvitová (tenis)

Ester Ledecká (snowboarding a alpské lyžování)

Ondřej Palát (hokej)

David Pastrňák (hokej)

Jiří Prskavec (vodní slalom)

Tomáš Satoranský (basketbal)

Martina Sáblíková (rychlobruslení)

Tomáš Souček (fotbal)

Jak hlasovalo 50 oslovených sportovců z Královéhradecka?

Tomáš Martinec, šéftrenér sportovního centra mládeže Moutfield HK: Ondřej Palát.

Lubomír Peterka, trenér basketbalistů Sokola Hradce Králové: Tomáš Satoranský.

Radim Ottmar, fotbalista FC Hradec Králové: Tomáš Satoranský.

Adam Vlkanova, fotbalista FC Hradec Králové: Ondřej Palát.

Ondřej Peterka, basketbalista Sokola Hradec Králové: David Pastrňák.

Tomáš Nýdrle, sportovní střelec Dukly Hradec Králové: Martina Sáblíková (jediná z nominovaných, která se drží stabilně na špici a dovezla nejvíce medailí).

Jiří Lindr, brankář fotbalistů FC Olympia Hradec Králové: Ester Ledecká.

Jaroslav Moník, fotbalista SK Dobruška: Ester Ledecká.

Tomáš Jiřík, hokejbalista HBC Hradec Králové 1988: David Pastrňák.

Patrik Miškář, hokejista HC Stadion Litoměřice: Tomáš Satoranský.

Pavel Petřikov, judista JC Hradec Králové a reprezentace: Martina Sáblíková.

Michal Desenský, atlet Sokola Hradec Králové: David Pastrňák.

Pamela-Therese Effangová, basketbalistka Sokola Hradec Králové: Martina Sáblíková.

Martin Klepl, basketbalista BK Nový Bydžov: Tomáš Satoranský.

Václav Pilař, fotbalista FK Jablonec nad Nisou: David Pastrňák.

Martin Škoda, fotbalista SK Česká Skalice: Tomáš Souček.

Jindřich Kulhánek, fotbalista SK Miletín: David Pastrňák.

Patrik Mokošín, fotbalista RMSK Cidlina Nový Bydžov: Ester Ledecká.

Tomáš Labík, fotbalista FK Chlumec nad Cidlinou: Tomáš Souček.

Tomáš Bastin, fotbalista FK Chlumec nad Cidlinou: David Pastrňák.

Jan Šebesta, fotbalista FK Černilov: Ondřej Palát (měl skvělé play off a táhl tým, podařilo se mu zvednout nad hlavu nejznámější trofej světa v této specifické sezoně).

Filip Firbacher, fotbalista FC Sellier&Bellot Vlašim: Ondřej Palát.

Pavel Tomeš, fotbalista SK Starý Bydžov: Tomáš Souček.

Tomáš Hanuš, fotbalista TJ Sokol Nepolisy: David Pastrňák.

Patrik Urban, hokejista HC Stadion Vrchlabí: Petra Kvitová.

Matěj Jahoda, fotbalista TJ Dvůr Králové nad Labem: Tomáš Souček.

Pavel Etrich, házenkář 1. HK Dvůr Králové nad Labem: Tomáš Souček.

Pavlína Vágnerová, softbalistka SK HSM Trutnov: Markéta Davidová.

Vojtěch Háze, hokejista HC Jaroměř: David Pastrňák.

Václav Török, reprezentant ČR v rychlostním lyžování: Ester Ledecká.

Tomáš Břeň, trenér plavců TJ Loko Trutnov: Tomáš Souček.

Petr Zmítko, hokejista HC Stadion Nový Bydžov: David Pastrňák.

Tomáš Bláha, hokejista HC BAK Trutnov: Martina Sáblíková (jelikož pocházím ze Žďáru nad Sázavou jako ona, myslím si, že to náleží právě jí).

Kateřina Kozumplíková, basketbalistka TJ Loko Trutnov: Ester Ledecká.

Juraj Sucháň, fotbalista FC Mladé Buky: David Pastrňák.

Patrik Palm, fotbalista Jiskra Hořice: Tomáš Souček

Vladimír Matula, fotbalista TJ Dvůr Králové nad Labem: Tomáš Souček

Tomáš Repák, fotbalista SK Týniště nad Orlicí: Tomáš Souček

David Drozd, futsalista Chrudim: David Pastrňák

Miroslav Richter, fotbalista SK Miletín: David Pastrňák

Klára Lamiová, tenistka TJ Lázně Bělohrad: Ester Ledecká

Luboš Velecký, reprezentant ČR v boxu: Petra Kvitová

Michal Krčmář, reprezentant ČR v biatlonu: David Pastrňák

Jan Mejdr, fotbalista FC Hradec Králové: Tomáš Souček (je to průkopník, po dlouhé době ukázal, že je možné přestoupit z české ligy rovnou do Premier League a být tam důležitým hráčem. Ostatním klukům z Česka tím prošlapává cestu, anglické kluby se sem budou dívat a budou vědět, že na to místní hráči mají).

David Dvořák, zápasník MMA: Martina Sáblíková (je na scéně už dlouho a stále podává skvělé výkony a má obrovské výsledky. Působí na mě jako sportovní vzor pro mnoho lidí, neprovázejí ji skandály a další podobné věci. Setkal jsem se s ní osobně a byla moc fajn).

Radek Smoleňák, hokejista Mountfield HK: Tomáš Souček (je to skromný kluk, který se během roku probojoval až do Premier League, kde kraluje. Skvělé výkony podával také v reprezentaci, která je bez něj skoro poloviční).

Marek Mazanec, hokejista Mountfield HK: Ester Ledecká: (dokázala i v roce 2020 navázat na skvělé výkony z předchozího období a nadále patřila ke světové špičce ve dvou různých sportech. Za mě je to jasný kandidát na českého sportovce roku).

Daniel Finěk, fotbalista FC Hradec Králové B: Tomáš Souček

Jakub Lánský, fotbalista SK Jičín: Tomáš Satoranský

Patrik Crha, fotbalista Železnice: Tomáš Souček

Bilance: 13 x Pastrňák, 13 x Souček, 7 x Ledecká, 5 x Satoranský, 4 x Palát, 5 x Sáblíková, 2 x Kvitová. 1 x Davidová