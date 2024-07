„Co funguje, to se nemění,“ míní pořadatelé v čele s šéfem týmu Martinem Dvořákem, a proto zůstávají poslední tři roky stálé základy neboli vytyčené trasy Krkonošské padesátky na 50, 22 a 8 kilometrech.

Deset let oslaví Krkonošská 50, jediný trailový závod v chráněné zóně národního parku jediných českých hor ve výškách až okolo 1200 metrů. Jak jinak než během. V sobotu 3. srpna se tu také vyhlásí síň slávy tohoto výjimečného podniku, kam patří dosavadních 14 vítězů a jeden ze zakladatelů Áda Klepš, bývalý šéf Horské služby, který už shlíží na horský cvrkot z nebes.

„Co funguje, to se nemění,“ míní pořadatelé v čele s šéfem týmu Martinem Dvořákem, a proto zůstávají poslední tři roky stálé základy neboli vytyčené trasy – na 50, 22 a 8 km.

Ze skiareálu ve Svatém Petru se Mechovou stezkou vystoupá nahoru Na pláně (1185 m), dále podél Klínovek až pod vrchol Stohu, na hranici 1300 metrů. Odtud panoramatickým seběhem s výhledem na Kozí hřbety zpět až do skiareálu – ale pozor tady ještě nekončí ani půlmaraton! Údolím potoka se pokračuje pozvolna do Svatého Petra a znovu vzhůru pod bývalým vlekem Krakonoš až k hotelu Horal.

Až tady se tratě dělí a máte šanci se ještě na poslední chvíli rozmyslet, kam dál… Buď dolů do cíle 22 (převýšení 850 m), anebo doleva dál k Boudě U Bílého Labe, na Erlebachovy boudy, Davidovy a Medvědí, k Patejdlově, Dívčím lávkám a k dolní stanici Medvědína. Kousek pod jeho špici (1235 m) se dostanete částečně po silničce v lese…

Pokračujeme k rozcestí pod Černou skálou, nalevo po červené k vrchu Mechovinci, kde se nachází „letiště“ pro tetřívka. Pak se začne padat kolem Assmannovy studánky k Bedřichovu, přeběhneme ikonický Bílý most v centru Špindlerova Mlýna a po pravém břehu okolo Dolské až do cíle. V nohou budete mít přesně 50,31 km a 1784 metrů převýšení, nahoru i dolů.

Půlmaraton (převýšení 850 metrů) bez finálního výšlapu do Stohu se běhá určitě bez hůlek, na padesátku záleží jen na vašem zvyku. Celá je běhatelná, ovšem především na výstup na Medvědín ve druhé části se hodí. Musíte se ovšem s nimi vláčet celou štrapáci. Limit devět hodin, vezměte si peníze, stihnete i restaurační bufet, a s účastnickou medailí na vás v cíli počkají, žádný strach.

Můžete složit hlavu i přímo ve skiareálu pár metrů od startovní i cílové linie. „Můžete si tu postavit stan, bude tu voda, elektřina i toalety jako v kempu,“ nabízí prázdninovou variantu rozšířeného zážitku Martin Dvořák. Po doběhu čeká finišerské tričko Craft, občerstvení v místní restauraci, zasloužená hudební kulisa i nejlepší wellness – koupel v ledových vodách Dolského potoka. Jen pár kroků od cíle najdete pro složení hlavy (a naplnění žaludku) také vlídný hotel Lenka. Po celou dobu tak zůstane přímo v epicentru dění. V rámci kvalitního závodnického servisu přichází nová výživa značky Lifefood, připravena je i tombola se zajímavými cenami.

Krkonošská 50 zůstává klenotem seriálu Trail Running Cupu, který letos změnil lehce kalendář. K50 bude teprve druhým podnikem, ale už za tři týdny (24. 8.) následuje Brdský půlmaraton z Kytína, což bude velmi ošidné s ohledem na formu, zejména „padesátníků“. Kratší závod se dá do týdne po náročné prověrce, jak známo, ještě obvykle celkem slušně zaběhnout „z podstaty“. Ovšem další týdny často „dozraje“ únava i energetické vyčerpání, přitom už je zároveň potřeba trochu poběhat. Jak to zvládnete vy?

