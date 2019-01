TRUTNOV - Měsíc přípravy na novou sezonu mají za sebou druholigové trutnovské florbalistky.

Cílem nadcházející sezony je postup ženského celku do první ligy a postup juniorek do republikového čtvrtfinále, proto již příprava začala velmi brzy, koncem června. Z počátku trutnovská děvčata, která se až překvapivě scházela v hojném počtu nabírala fyzičku. Ta jim v loňském roce dost scházela a nutno podotknout, že to byl základní kámen úrazu v postupových ambicích.



V rámci přípravy odjely florbalistky i na soustředění do Krkonoš, kde naplno využily kopečky, které stvořila matka příroda. „Když jsem hnal holky do těch vrchů, věděl jsem, že nebudu oblíben, ale zároveň jsem si uvědomoval, že jim to pomůže v sezoně a snad na jejím konci to všichni uznají,“ řekl trenér FBK 001 Trutnov Pavel Schröfel.



Nejen strmá stoupání byla tím těžkým oříškem, též posilovací cviky v běžném tréninku loni chyběly a bez nich se nedá v moderním florbale posunout dál.

Vždyť zpevněné bříško je potřeba na stabilitu při osobních soubojích anebo zápěstí ve florbale je jedno z nejdůležitějších, pomáhá to k pevnějšímu chycení hole a nejenom tomu, samotná střelba a přihrávka by se bez toho neměla obejít. Soustředění si kompletní výprava užila patřičně.

A jak krkonošské galeje hodnotil lodivod celku: „Soustředění bylo fyzickým vrcholem naší letní přípravy a nutno říct, že jsem rád za přístup holek k jednotlivým tréninkům,“ pochvaloval si Schröfel.



„Oproti loňsku jsem přitvrdil a doufám, že to k něčemu bylo. V týmu je pár děvčat po zranění a dostávají se pomalu do formy. Sám vím, že to trvá delší dobu, než si leckdy někdo myslí,“ dodal kouč, kterého však nejvíce potěšilo, že se stmelil kolektiv. „Přeci jen máme teď družstvo složeno z juniorek a žen a na horách bylo vidět, že rozdíl v tom není žádný,“ uvedl. Od 6. srpna začíná florbalistkám halová příprava, která vyvrcholí soustředěním 14. – 16. září, kde by se trutnovské holky měly definitivně připravit na soutěž, která juniorkám začíná o týden později, ženám o 14 dní déle. Mezitím se také družstvo zúčastní mezinárodního turnaje Czech Open, což je nejprestižnější turnaj v Evropě možná i na světě!



Trutnov ve skupině sehraje utkání se Švýcarkami, Finkami, Estonkami a dvěma českými týmy. „Na tento turnaj pojede jen nejužší výběr, ostatní nemusí smutnit bude spousta dalších přípravných zápasů ve kterých mi mohou ukázat, že na to mají,“ poznamenal Schröfel.