Trutnov, Brno - Ačkoliv série teprve začíná, jejího vítěze už známe dopředu.

Trutnov - basketbal | Foto: Vilém Fischl

V semifinálovém souboji play off Trocal ŽBL trutnovských basketbalistek a brněnského Gambrinusu snad ani nikdo nemůže uvažovat o tom, že by Kara český velkoklub vyřadila. Velmi dobře si to uvědomují i v Trutnově. „Zápasy bereme jako připravu na souboj o bronz,“ prohlašuje před startem série kouč krkonošského družstva Martin Petrovický.

Jeho tým oba semifinálové zápasy odehraje na Moravě. „Rozhodli jsme se vyhovět žádosti brněnského klubu, který už v pondělí zahájí finálou sérii,“ sdělil sportovní manažer Kary Jan Braun, proč Trutnov čeká v hale Rosnička dnes zápas od 18 hodin a zítra od 10.30.

„V současné době nejsme v žádné oslnivé formě, a proto si v sérii proti vicemistrovi euroligy jen těžko můžeme něco dokazovat,“ uvedl trenér Petrovický. „Budeme se snažit hrát aktivně a předvádět to, co bychom chtěli hrát v sérii o třetí místo. Uvidíme však, jak moc nás k tomu Gambrinus pustí,“ doplnil.

V dvojzápase bude mít trutnovský kouč k dispozici devět hráček, když stále budou chybět Johnová a Špirková.