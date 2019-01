Trutnov - Stačilo vyhrát na Spartě a bylo by jasné, že Kara se utká ve čtvrtfinále sKarlovýmiVary.

Trocal ŽBL: Kara Trutnov - BK Czech coal Aldast Strakonice. | Foto: Vilém Fischl

Místo toho přišla porážka na Letné 73:82, takže jméno soupeře pro první kolo play off Trocal ŽBL se dozví trutnovské basketbalistky až podle výsledku středečního derby v Hradci Králové. Ale díky tomu, že sokolky prohrály ve Strakonicích 70:76, je jasné, že Trutnovu stačí porazit dnes doma Slovanku Tábor (17.30) a skončí ve skupině A2 nejhůře druhý. „Utkání určitě nebude jednoduché, ale přesto věřím, že náš tým dokáže tohoto nepříjemného protivníka porazit,“ pravil trenér Kary Trutnov Martin Petrovický.

Pokud tedy trutnovské basketbalistky dnes se Slovankou uspějí a ve středu si přivezou i výhru z Hradce, skončí ve skupině A2 první a za soupeře budou mít ve čtvrtifnále Karlovy Vary. Pokud dnes Kara prohraje, potká se ve čtvrtfinále s Valosunem Brno. Existuje však i možnost, že Trutnov ve skupině A2 bude až třetí, což by znamenalo sérii s USK Praha. Avšak to pouze za předpokladu, že by prohrál doma se Slovankou a ve středu v Hradci minimálně o 19 bodů.