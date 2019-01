Pec pod Sněžkou - Světový pohár Masters v alpském lyžování zavítal o víkendu na místní sjezdovku Javor.

Stovka sjezdařů a sjezdařek tady v sobotu a v neděli odjela pod hlavičkou FIS regulérní jednokolové závody slalomu.

„Všechno bylo dobré, trať vcelku také. Jen škoda, že nevyšlo to počasí,“ hlásil po prvním soutěžním dnu lyžař Josef Krasula. Bývalý československý reprezentant, který se v národním týmu potkával třeba s českými hvězdnými závodníky Bohumírem Zemanem či Miloslavem Sochorem, dorazil do Krkonoš z Vysokých Tater.

Příliš by ho asi nepotěšilo, kdyby se Světový pohár zrušil. I když v sobotu se nad horami opravdu „ženili čerti“.

„Pro nás jako pořadatele to bylo naprosto tristní seznámení se s počasím, které tady panovalo. Ale rušit se nám nic nechtělo, když jsme viděli, jak se všichni těší,“ sdělila ředitelka závodu Iva Kárníková.

Silný déšť, vítr, sníh. To nás přece nezastaví, znělo z řad lyžařů. „Jejich odhodlání dokázalo závod pozdvihnout do určité kvality,“ pochvalovala si Kárníková, jejíž slova díků patřila i technické četě Slovanu Pec. „Odvedli maximum, aby trať byla sjízdná i pro starší lyžaře,“ uvedla.

A tak nakonec všichni byli spokojeni. Zvláště, když v neděli se počasí vylepšilo. „No paráda závod Světového poháru jsem ještě nevyhrál. Zatím jsem byl jen druhý a třetí,“ usmíval se v cíli 54letý Krasula, když se dozvěděl, že ve své kategorii B6 v sobotu zajel nejrychlejší čas.

Lyžaři veteráni se dělí do tří skupiny A, B, C. Áčko jsou muži do 54 let, béčko nad 54 let a céčko ženy. Každá kategorie je pak ještě rozčleněna do více věkových kategorií.

„Lyžovat se dá v každém věku, já třeba lyžuji celý život,“ řekl Josef Krasula. Na to, kolik vám je roků nezáleží, ztotožňovali se s jeho názorem další závodníci.

A důkazem bylo v Peci vystoupení dvou opravdových lyžařských matadorů s ročníkem narození 1927. Hansi Boehmerovi z Rakouska a Gebrhardu Holzmannovi z Německa bylo 81 let. Další raritou bylo, že na Javoru startoval i jeden závodník z Nového Zélandu a nechyběly zde například ani lyžařky z Ameriky.

start 946 m. n. m.

cíl 825 m n. m.

převýšení 121 m. n. m.

délka 512 metrů

SOBOTNÍ SLALOM

A1: 1. Martin Bachleda (Slovensko) 40.37 … nejlepší Čech 2. Miroslav Dlouhý 44.91.

A2: 1. Giorgio Scuri (Itálie) 39.94 … 3. Jindřich Málek 41.30.

A3: 1. Corrado Salvatoni (Itálie) 37.91 … 2. Miroslav Rycek 39.14.

A4: 1. Daniel Granec (Slovensko) 38.22 … 3. Miroslav Kopecký 40.82.

A5: 1. Andreas Dimmen (Norsko) 38.19 … 5. Adolf Lebeda 40.57.

B6: 1. Josef Krasula (Slovensko) 42.85 … 5. Ladislav Pokluda 44.67.

B7: 1. Jan Čermák 45.16.

B8: 1. Hans Fischer (Rakousko) 43.86 … 7. Dušan Srb 52.94.

B9: 1.Walter Unterberger (Nový Zéland) 51.18.

B11: 1. Hans Boehmer (Rakousko) 51.67.

C1: 1. J. Jennifer Rollins (USA) 45.39.

C2: 1. Joanna Liwska (Polsko) 46.67 … 2. Jitka Černická 1.11.51.

C3: 1. Ivana Oheschlégelová 45.87.

C4: 1. Czeslawa Leksycka (Polsko) 46.06 … 2. Jarmila Karlová 48.47.

C5: 1. Anna Blahutová (Slovensko) 42.90.

C6: 1. Olga Strejčková 48.92.

C7: 1. Jozefína Stracinová (Slovensko) 49.88 … 2. Jaroslava Davidová 50.65.

NEDĚLNÍ SLALOM

A1: 1. Martin Bachleda (Slovensko) 43.53.

A2: 1. Jinřich Málek 41.48.

A3: 1. Vladimír Ternavský (Slovensko) 39.90 … 2. Miroslav Rycek 40.24.

A4: 1. Miroslav Kopecký 41.58.

B6: 1. Roman Rafa (Polsko) 44.42 … 2. Ladislav Pokluda 44.71.

B7: 1. Jan Čermák 45.78.

B8: 1. Hans Fischer (Rakousko) 46.58.

B9: 1. Adi Hirschbichler (Německo) 50.34.

B11: 1. Hans Boehmer (Rakousko) 51.23.

C1: 1. Jennifer Rollins (USA) 45.05.

C2: 1. Joanna Liwska (Polsko) 45.37 … Jitka Černická 55.44.

C3: 1. Ivana Oheschlégelová 44.62.

C4: 1. Czeslawa Leksycka (Polsko) 47.19 … 2. Stanislava Ferová 50.80.

C5: 1. Anna Blahutová (Slovensko) 44.12.

C6: 1. Olga Strejčková 48.90.

C7: 1. Jozefína Stracinová (Slovensko) 50.63 … 2. Jaroslava Davidová 52.45.