TRUTNOV - To je forma. První závody v sezoně a hned vylepšené tři osobní rekordy. Nejlepší trutnovská plavkyně ALŽBĚTA ŘEHŮŘKOVÁ se o víkendu v domácím bazénu vytáhla.

Alžběta Řehůřková | Foto: DENÍK/Pavel Cajthaml

„Jsem velice spokojená. Nečekala jsem, že to bude až tak dobré,“ usmívala se Řehůřková, která se přitom teprve ve středu před víkendovou Velkou cenou vrátila z desetidenního soustředění v Nymburce. „Plavali jsme tam ještě docela objem, a proto jsem ani nemyslela na to, že si doma vylepším osobním rekordy,“ sdělila.

Nová maximum si udělala na tratích 100 a 200 metrů kraul a na 200 m polohovým způsobem. „Právě na polohovce mě to těší o to víc, protože se jedná o moji hlavní disciplínu,“ překvapila Řehůřková sama sebe. Navíc časem 2:20,67 vytvořila nový krajský rekord. Po domácích závodech se Řehůřková opět tento týden vrhne tvrdě do tréninku a před nadcházejícím víkendem vyrazí do Plzně. V západočeské metropoli se totiž konají první závody Českého poháru.

„Začíná mi také specializace do polohovky. Svou přípravu budu směřovat k polovině listopadu, kdy bych chtěla splnit limit na mistrovství Evropy na krátkém bazénu v Maďarsku,“ vyzradila Řehůřková příprava na první letošní vrchol sezony, který se uskuteční v prosinci. „Uvidíme, jak to půjde. Doufám, že se mi to podaří. Zatím všechno nasvědčuje tomu, že by to mohlo dopadnout,“ hledí optimisticky do blízké budoucnosti Alžběta Řehůřková.