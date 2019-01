Dvůr Králové - Pět tisíc šest set metrů. Tak tolik měřil úsek sobotního 24.ročníku Běhu Safari, který poprvé vhistorii závodu zavedl jeho účastníky do areálu zoologické záhrady.

V místech, kde se v letních měsících volně prohánějí africká zvířata, jsme tentokrát viděli zápolit 62 běžčů včetně sedmi žen. Ti náročnou část 18 km závodu hodnotili jako velmi zajímavou.

Celkovým vítězem se stal Dalibor Bartoš z LIAZ Jablonec nad Nisou, jenž trať, která ze zoo vedla do Bílé Třemešné, odtud na přehradu Les Království, Verdek a zpět do Dvora na atletický stadion, zdolal v čase 1:02:30.

Druhý skončil Jiří Wallenfels ze Sokola Královské Vinohrady Praha (1:02:38) a třetí doběhl semilský Jiří Čivrný (1:03:08).

V kategorii do 50 let zvítězil Martin Fořt z Kolína (1:06:42), kategorii do 60 let ovládl Miroslav Krupička z Ústí nad Orlicí (1:13:15) a běžcům nad 60 let kraloval Jiří Javůrek z Horního Maršova (1:15:20).

Nejstarším účastníkem byl 78letý Oldřich Jarkovský z Mostku.

V ženách se absolutní vítězkou stala Michaela Mannová z TJ Dvůr Králové, když 18 kilometrů dala za 1 hodinu 15 minut a 36 sekund. Druhá byla Jana Víchová z HSK Benecko (1:22:54) a třetí Kateřina Zapletalová z Outdoore Ekonom 1:32:05.

Závodu se také zúčastnil Miroslav Schenk ze Stěžer u Hradce Králové, který jako jediný účastník běžel již první ročník běhu Safari v roce 1975.

„Letošní ročník závodu proběhl za příznivého jarního počasí a účastí více jak šedesáti závodníků potvrdil, že se po delší odmlce začíná prosazovat v termínovce silničních běhů. Věřím, že do budoucna přitáhne i další účastníky,“ poznamenal Václav Bartoška za organizátory závody, který byl uspořádán pod záštitou ředitelky zoologické zahrady Dany Holečkové a s přispěním krajského úřadu Královéhradec­kého kraje.