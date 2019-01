JILEMNICE - Na sedm desítek lyžařů se v závěru letních prázdnin zúčastnilo společného týdenního soustředění Českého krkonošského spolku SKI Jilemnice.

Letní příprava | Foto: J. Henych

Výcvikový tábor se konal v Hamru na jezeře na Českolipsku a „skiáci“ jej uspořádali pro své členy ve věku od mladšího žactva po dospělé. Soustředění „napříč generacemi“ se v ČKS SKI Jilemnice konalo po více než dvaceti letech, jak dosvědčili pamětníci v čele s předsedou ski klubu a bývalým československým reprezentantem v běhu na lyžích Stanislavem Henychem.



„Je to nejen kvalitní sportovní příprava, ale také společenská akce. Naši členové se tak dají do kupy jak napříč věkovým rozdílem a zkušenostmi, tak i závodní výkonností. A z toho mohou všichni jenom vytěžit,“ vysvětluje Stanislav Henych a dodává, „Je to další z významných akcí, jež nám pomáhá budovat silný klub.“ Mezi závodníky ski klubu dominují žáci sportovních tříd ZŠ Jilemnice a studenti tamního sportovního gymnázia. Sportovní přípravu na soustředění vedla šestice trenérů, kteří měli k dispozici širokou škálu tréninkových forem od běhu na kolečkových lyžích přes atletiku, cyklistiku, plavání, kanoistiku, posilování až po míčové hry.



Okolí Hamru na Jezeře pro všechny uvedené aktivity nabízí téměř ideální podmínky, podpořené navíc vydařeným počasím. Trénink tak mohl být náročný a zároveň pestrý, aby zejména mladé adepty běžeckého lyžování neodradila často jednotvárná a dlouhodobá tvrdá práce, která nese ovoce v podobě medailí a reprezentačních startů zpravidla až po mnoha letech. Na úspěšnou akci z prázdnin budou ve školním roce navazovat další tréninky, ať už společné nebo ve skupinách na sportovním gymnáziu s cílem uspět v nadcházející běžkařské sezoně.