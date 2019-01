TRUTNOVSKO - Podzimní fotbalová Tip liga zná vítěze a o slovo se hlásí zimní díl tradiční soutěže Krkonošského deníku.

Ilustrační foto | Foto: Kubelka Tomáš

V ní najdou místo vyznavači ledního hokeje a halových kolektivních sportů, jako jsou basketbal, házená, futsal, florbal či volejbal. Kupon s deseti zápasy úvodního kola zimní Tip ligy bude na našich stránkách poprvé zveřejněn v pondělí 26. listopadu.



Ceny: Pro pětici nejlepších hráčů v každém okrese jsou připraveny ceny za tisíce korun od Elektro Berry a sud piva Primátor. Znovu budou vyhlašováni výherci jednotlivých kol, pro něž jsou taktéž připraveny zajímavé odměny. Vítěz kola se může těšit na Dárkový multipack – Paleta chutí z Pivovaru Náchod (obsahuje sedm piv a originální sklenici) a speciální tričko s logem Deníku, které má právo nosit jen nejlepší hráč kola.



Vánoční přestávka: Letos se uskuteční v zimní Tip lize tři kola. Třetí dějství bude sehráno o víkendu 15. a 16. prosince, pořadí vyjde ve středu 19. prosince. Poté následuje vánoční přestávka a tiket pro čtvrté kolo bude zveřejněn na stránkách Deníku v pondělí 31. prosince se zápasy pro víkend 5. a 6. ledna. V novém roce soutěž vyvrcholí celkovým 13. kolem o víkendu 8. a 9. března.



Jak se zapojit? Od pondělí do pátku bude na stránkách Deníku vycházet soutěžní kupon obsahující deset zápasů, které se hrají o následujícím víkendu. Tipující u každého z nich napíše 0, 1 nebo 2 podle toho, jak odhaduje výsledek utkání v základní hrací době (1 = vítězství domácích, 0 = remíza, 2 = vítězství hostů). Dvojtipy jsou nepřípustné. Správná trefa: U vybraného zápasu hráč vyplní poločas a konečný výsledek. Správná trefa rozhoduje při určování vítěze kola či stanovení pořadí při rovnosti bodů.



Bodování: Za správný tip hráč obdrží 2 body, za chybný -1. To znamená, že v každém kole lze získat maximálně 20 bodů, minimum činí -10 bodů.

První hlasování na kuponu! Pokud hráč tipuje poprvé, napíše do kolonky pro identifikační číslo velké písmeno N a vyplní jen své číselné heslo a ostatní údaje. Heslo si hráč určí sám při vstupu do hry jako kombinaci libovolných čtyř číslic, například 0135. Startovní číslo hráči přiděluje při vstupu do soutěže redakce Deníku. Každou středu otiskneme pořadí všech soutěžících. V tomto seznamu zjistí nový hráč své startovní číslo, které v dalším průběhu hry vpisuje do kuponu, do SMS zpráv nebo při hlasování na internetu. Startovní číslo a heslo fungují při hlasování SMS zprávou nebo při internetovém hlasování na stránkách www.denik.cz jako přístupový kód hráče.



Uzávěrka pro vhození kuponů do sběrných schránek, či tipování pomocí SMS zpráv nebo na internetu je každý čtvrtek v 16 hodin. U kuponů zaslaných poštou je rozhodující razítko odeslání.