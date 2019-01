Trutnov - Sobotním vítězstvím nad pražskou Spartou 73:63 basketbalistky Kary Trutnov zkompletovaly program základní části TrocalŽBL. Už před tímto zápasem však věděly, že tradiční boje vnadstavbové části skupiny A1 pro ně letos budou zapovězeny.

Vrozhovoru pro náš Deník se současnou situaci kolem týmu snažil vysvětlit trutnovský kouč MARTIN PETROVICKÝ.

První otázka se nabízí sama. Proč Trutnov letos nebude vnadstavbové části hrát ve skupiněA1?

Tak je tam několik aspektů. Tím prvním je, že jsme neměli dobrý vstup do sezony, hlavně zhlediska zdravotního stavu. Měli jsme itrochu smůlu, když nám Nalini Miller uletěla těsně před začátkém evropského poháru a rychlý nákup Casé byl trochu risk, který se nám zákonitě nevyplatil. Hráli jsme sice dobře, ale celý podzim odtáhlo jen osmlidí.

Přesto po novém roce to už vypadalo, že A1 vás nemine. Co sestalo?

Zbytečně jsme selhali vněkterých částech zápasů, ať to bylo na Valosunu nebo teď vkoncovce vKarlových Varech. Aprotože jsme tak nevyhráli ani jedno utkání venku usoupeřů, kteří snámi hrají otřetí místo, a kteří narozdíl od nás venku vyhrávali, se do A1 nepostoupilo

Vúvodu jste zmínil, že důvodů, proč Trutnov nepronikl do první čtyřky, je více. Jaký je tendalší?

Konkurence. Náš tým, ať se jeví, že je tam deset vyrovaných hráček, bohužel takový není. Chybí mi tam vnímání konkurence, chuť porvat se omísto. Jednotlivé hráčky sice svou psychickou dávají najevo, že by měly hrát, ale na hřišti a ani na tréninku to svou aktivitou neřeší. Kvalitu hráčky rozhodně mají. Tým jsme si sem vybrali velmi dobrý. Je škoda, že to ale nepředvádějí na hřišti. To je vsoučasné době náš největší problém, který svedením musíme posunout do toho směru, ve kterém by to mělo fungovat.

Jak to tedy hodláte řešit. Pohovory shráčkami?

Tak pohovory už tady probíhaly a pokaždé nějakým způsobem pomohly. Možná už ale bude na čase vytáhnout jiné metody. Neříkám, že budeme přímo někoho vyhazovat nebo dávat vysoké pokuty, ale těch možností je více. Nemůže to však zůstat jen upohovorů, pokud se to nedaří zlepšit.

Ztoho se dá vyčíst, že může hráčkám chybět motivace…

Tak možná malinko chybí, protože přeci jenom skoro všechny už medaili mají, některé hráčky iněkolik. Družstva pod námi, kteří se medaili snaží dostat, ji neměli už sedm let, a proto jejich motivační tlak je silnější. Nám však teď motivace přišla tím, že jsme nepostoupili do A1. Nikomu se totiž zA2 ještě nepodařilo dosáhnout na medaili.

To, že Trutnov bude hrát vnadstavbové části zápasy vhorší skupině, představuje nějaký problém?

Ne. Naopak. Snažím se na to dívat pozitivně. Myslím, že právě tyto zápasy mohou pomoci hráčkám, které vsestavě zatím přímo nezáří a vdružstvu jsou na tom sedmém až desátém místě. Samozřejmě je to ale zase jen na nich, aby se snažili dostat na úroveň hráček, ne–li je přeskočit, nastupujících vprvní pětce. To bude rozhodující. Pokud se nám to podaří, věřím, že bronzovou medaili uděláme.

Otom, kdo skončí na pátém místě se bude rozhodovat mezi vámi, Spartou a Hradcem. Bude hrát nějakou roli, že oba týmy nejprve přivítáte vdomácím prostředí?

Bude. Domácí utkání totiž zatím držíme. Je to jedna ztěch pozitivních vlašťovek. Věřím, že pokud zvládneme, jak sobotní utkání se Spartou, tak otýden později také sHradcem, už budeme mít páté místo jisté. Samozřejmě za předkokladu, že neselžeme vutkání se spodními třemi týmy. (do rozhovoru vstoupí asistent Jiří Kovařík) Nikdo nám ale nedá nic zadarmo. Neustále je potřeba motivovat hráčky ktomu, že ivzápasech skupiny A2, musí hrát naplno. Třeba Slovanka je doma velmi nebezpečná.

Kdo podle vás obsadí čtvrté místo ve skupině A1 a může tak být soupeřem Trutnova ve čtvrtfinále. Valosun Brno nebo KarlovyVary?

Oba týmy mají mezi sebou bilanci 1:1. Takže rozhodnou vzájemné souboje. Trochu více věřím Valosunu, protože přeci jen má širší družstvo, co se týká kvalitnějších hráček. Vary jsou zase na vítězné vlně. Otázka je, jak dlouho jim to vydrží. Řekl bych, že narazíme na Karlovy Vary. sValosunem si to rozdáme až obronz.