TRUTNOV - Novou basketbalovou akvizici z Jižní Ameriky získala do svých řad Kara Trutnov. Na měsíční zkušební dobu přichází podkošová hráčka Regina Aparecida de Souza Melo.

Brazilka Regina Aparecida de Souza Melo. | Foto: VILÉM FISCHL

Pravděpodobně už ve středečním domácím zápase Evropského poháru FIBA s Dynamem Kursk nastoupítým basketbalistek Kary Trutnov s novou hráčkou. Ta dorazila v sobotu do zimních Krkonoš z daleké, teploučké Brazílie! Pivotka robustní postavy s výškou 188 cm Regina Aparecida de Souza Melo "Casé"bude v Trutnově na zkušební dobu do 23. prosince. Pokud do této doby přesvědčí o svých basketbalových schopnostech a přínosu pro trutnovský tým, zůstane v Čechách do konce sezony. "Po nečekaném odchodu Američanky Miller a při zdravotní situaci v družstvu jsme nutně někoho potřebovali. Jsme rádi, že se podařilo kádr rozšířit. Uvidíme, jak se bude jevit Brazilka na hřišti. Přiznávám, že to je zatím takový zajíc v pytli, protože jsme museli rychle shánět náhradu za Miller a čas ani výběr velký nebyl," sdělil trenér Kary Trutnov Martin Petrovický. Brazilská podkošová hráčka bude s trutnovským týmem poprvé trénovat v pondělí.

"Jsem ráda, že jsem v Trutnově, je to pro mě velká příležitost a já si toho cením. Trutnovu jsem dala přednost před dvěma nabídkami z brazilského šampionátu. Ráda bych týmu pomohla," uvedla po svém příletu 31letá Brazilka, která má za sebou kromě působení v rodné zemi angažmá v Řecku a Portugalsku.