Ideální kulisy připravila oslavě staletí fungující koalice Krakonoše se Svatým Petrem. V pátek vydatně sprchlo a po horkých týdnech pod horami se pročistil vzduch. Na sobotu se však vyčasilo, na hřebenech lehce pod patnáct a když vysvitlo místy slunce, někteří si i stěžovali na teplo.

Trať stejná jako loni, jen s pro přírodu ještě úspornějším značením. Občerstvovací servis doplnily i tradičně horská pítka a prameny, ale i případně restaurace na trase, když jste na nějakou tu minutku nekoukali. Startovní čísla se vyprodala už před startem, v rámci pravidel KRNAPu se i tak zapsal rekordní počet účastníků ze 14 zemí.

Do elitní společnosti vítězů vstoupil Václav Slípka, loni druhý za Vítem Pavlištou, patřícím však do jiné galaxie. Alespoň se u něj inspiroval volbou silničních bot s karbonem. „Trať je běhavá, na deseti procentech mi ubraly, ale na devadesáti přidaly,“ radoval se 37letý právník z pražských Vršovic a člen tréninkové skupiny Dlouhá míle, kterou vede reprezentační kouč Jan Pernica. Pražský silniční maraton dal letos za 2:33.

Tady časem 4:10:26 se oproti loňsku vylepšil o dvanáct minut. „Začátku jsem měl na dohled kluky z půlky, pak jsem zůstal sám. Když jsem někde slyšel, že jsou další do dvou minut za mnou, sypal jsem to pořád zostra, nechtěl jsem, aby mě vůbec viděli a dal jsem jim tak psychickou naději. Tahal jsem i do kopce na Medvědín, kde se do mě opřelo slunce, to bylo náročný,“ sděloval zážitky z průběhu.

Druhý doběhl za 11:37 ve své premiéře taktéž pražský běžec Jan Kaliberka, který podobnou vzdálenost ochutnal už při přeběhu Velké Fatry. Třetí skončil těsně za ním starý známý štrekař Tomáš Hak. Ještě za ním zůstal jeden z favoritů jihočeský Petr Macek, jehož ovšem letos trápí zranění. „Nemám naběháno, v konci už jsem to ztratil, i tak to ale bylo lepší, než jsem čekal,“ netrápil se.

Novou tváří na trůnu je i Olga Krčálová, která teprve objevila Krkonoše a hned se dostala na osmé místo absolutního pořadí (4:42:42). „Rok jsem skoro neběhala, byla jsem na dvou operacích kolen, menisky, chrupavky a pořád se musím trochu šetřit,“ vyprávěla 47letá účetní z Pacova u Jihlavy, kde pobíhá v houpavých terénech Vysočiny. „Šla jsem si svoje, pořád stejně, skoro celé sama. V sebězích vinou těch kolen ztrácím, musela jsem to dohánět do kopce.“ Šlo jí to báječně!

Stejně jako mnoha dalším, ať už výsledky – anebo těm zkušenějším osobními rekordy. Mezi padesátníky se poprvé dočkal triumfu Miroslav Nemšák (4:47:32). „Ale nejlepší čas to nebyl, nevadí,“ smál se spokojeně. Padesátku dala poprvé třeba Iveta Fořtová-Zelingerová, bývalá olympionička v běhu na lyžích. Počkalo se (v cíli) i na úplně posledního Vojtěcha Mišáka, ten si užil hor nejvíc 10 hodin a 15 minut. Znám dvojka superveteránů Boušek-Janový tentokrát vyrazila „jen“ na půlku. „Minulý týden jsem běžel maraton, to ani není nejlepší příprava, že jo,“ říkal 78letý Petr Janový. Nejlepší i šťastní z tomboly získali vouchery na sportovní materiál ze špindlerovského Summit-Sportu.

Dva členové síně slávy, tedy vítězové 50, se vydali na půlmaratonskou distanc. Podle očekávání vyrazil zostra už po Mechové stezce Milan Janata a postupně navýšil náskok až k devíti minutám (1:31:24). Však ale jeho soupeř Radek Groh teprve před pár dny slezl ze sedmitisícové výšky v Karákóramu, kde spolu se Zdeňkem Hákem a Jaroslavem Bánským vystoupili na nejvyšší nezlezený vrchol planety Muču Kiš (7480 m). Úžasný výkon! Mezi ženami tady běžela nejlíp Tereza Javůrková (1:58:31).

„Jsem spokojený, časově nejlepší výkon ze tří účastí. Běžel jsem si svoje, držel se v dobrém tempu,“ říkal Janata z královéhradecké roviny, který se chystá v září na horské běhy v Dolomitech, na 3Cime a tyrolský trojboj u Kufsteinu.

„Běželo se mi darebně, potřebuju ještě rekonvalescenci, i když jsme to zvládli v těch velkých horách relativně rychle. Ale mám navíc chycený palec na levé noze a trpěl jsem v sebězích. Neměl jsem ambice měřit síly s Milanem (Janatou), ale chtěl jsem si to užít. Nedalo mi to nepozdravit našeho legendárního náčelníka, běželo nás z Horské služby víc. Krásný závod v domácím prostředí, pobíhat po horách s číslem je to nejhezčí, jak se po nich pohybovat. Oceňuju všechny, kteří dali padesátku, vím, jak je náročná a sleduju, jak se každý rok posouvají časy,“ vykládal Groh, vítěz K50 z roku 2016 (za 4:24).

Doprovodnou osmičku po části společné trasy ve Svatém Petru vyhráli Jan Janata (31:26) a Petra Zvolánková (39:57).

Trail Running Cup pokračuje už za tři týdny (24. 8.) ještě prázdninovým Brdským půlmaratonem, který je součástí (hudebního a pivního) festivalu v Kytíně. Za rok v tradičním termínu první srpnové soboty přibyde Krkonošské 50 další prestižní značka – 21km trať bude mistrovstvím republiky a kvalifikací na mistrovství světa v horském běhu v Canfranc ve španělských Pyrenejích.

Kompletní výsledky Krkonošské 50 jsou zde: https://tech.orgsu.com/Site/SG/3

Zdroj: TZ (Milan Novotný)