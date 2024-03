Norské zimní středisko hostí v těchto dnech sedmý podnik Světového poháru biatlionistů a biatlonistek. Česká výprava hned na úvod zaznamenala jeden z nejúspěnějších závodů sezony a svůj podíl na tom má rodačka z Vrchlabí žijící v Hostinném Tereza Voborníková (23).

Tereza Voborníková nejen že ve vytrvalostním závodě v Holmenkollenu skvěle střílela, ke všemu jí ještě výborně jely lyže. A bylo z toho konečné 5. místo.

Skvělá umístění si zajely v pátek odpoledne české reprezentantky na sedmém z devíti podniků Světového poháru v biatlonu. Norský Holmenkollen se pro trojici Češek stal úspěšnou zastávkou hned v prvním soutěžním dni.

Jessica Jislová ve vytrvalostním závodě na 15 kilometrů skončila jedenáctá, o jednu pozici před ní dojela Markéta Davidová a dokonce na květinové pódium to svým vynikajícím výkonem dotáhla reprezentantka z Hostinného Tereza Voborníková.

Pro tu se jednalo o nejlepší individuální výsledek v kariéře. Dosud bylo maximem šesté místo ze stejného místa. Dosáhla jej loni ve sprintu. Ostatně ve stejné disciplíně skončila letos ve švýcarském Lenzerheide devátá a bylo to jedinkrát, kdy se v sezoně probojovala do desítky.

Tereza VoborníkováZdroj: archiv Deníku„Jsem strašně ráda, letos se mi žádný individuální závod nepovedl. Řekla jsem si, že se s tím nebudu crcat, nebudu nic vymýšlet a ať to dopadne jak to dopadne. Na střelnici se mi to sešlo, trat byla ledovatější, ale měli jsme moc dobré lyže. Pokud skončím do desítky, budu šťastná,“ hlásila Voborníková do kamery České televize ještě před dojetím zbylých závodnic.

Mezi nimi už se ale žádná lepší soupeřka nenašla a páté místo tak bude zařazeno mezi nejlepší Terezčiny výkony nejen této sezony. „Ke konci mistrovství světa jsem byla trochu nemocná, trénovala jsem pak na kolečkových lyžích. Teď už jsem v pořádku a jelo se mi dobře. Šla jsem do toho s tím, že jde o poslední individuál sezony a že to prostě zkusím,“ dodala Tereza Voborníková.

Zbývá z programu v Holmenkollenu:

Pátek 1. března

15.45 Vytrvalostní závod mužů 20 km Sobota 2. března

13.20 Závod s hromadným startem žen

15.20 Závod s hromadným startem mužů Neděle 3. března

12.45 Smíšená štafeta dvojic

14.45 Smíšená štafeta

Zbývá dodat, že další z Východočešek Lucie Charvátová skončila se čtyřmi chybami na střelnici pětačtyřicátá, závod ovládla vedoucí žena Světového poháru Norka Tandrevoldová. V konečném pořadí disciplíny Voborníková vyšplhala na velmi pěknou dvanáctou pozici, v pořadí Světového poháru jí zatím patří devatenáctá pozice.

