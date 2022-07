Šachový pořadatel, který nechyběl ještě na žádném ročníku Czech Open, také vysvětluje, proč nemůže do země zmítané válkou poslat finanční výtěžek z této ve světe ojedinělé akce. "Všechny akce, které děláme, jsou finančně společné. Kvůli rozhodnutí NSA nám vznikne milion a půl díra, takže tuto částku musíme umořovat z jiných akcí. Stejně si budeme muset vzít úvěr, abychom to překlenuli," říká v obsáhlém rozhovoru pro Deník.

Jak ruská agrese vůči Ukrajině ovlivní letošní ročník Czech Open?

Zásadním způsobem. Účastníci z Ruska pro nás byli jedni z nejvýznamnějších, co se týče počtu lidí. V minulosti u nás hrávalo něco mezi 150 a 200 ruskými šachisty. Jednalo se o jednu z nejsilnějších výprav. Už nepřijeli v covidové době a teď na to volně navázal konflikt na Ukrajině. Ten způsobil fakt, že hráči z ruské federace nemohou hrát na turnajích FIDE. Mohou požádat o dočasný statut hráče FIDE a hrát pod vlajkou a zkratkou Světové šachové federace. Pokud se ale vyjádřili pro válečný konflikt, tak mají individuální distanc a nabídka se jich netýká.

Kolik jich této možnosti využilo pro váš festival?

Zatím registrujeme jediného hráče ruského původu, který bude vystupovat pod vlajkou šachové federace FIDE. Jinak trvale žije v Praze.

Petr Laušman je zástupce ředitele Czech Open.Zdroj: pořadatel

Ze tři sta Rusů na jednoho…

Čistě hypoteticky, uvalili byste vlastní festivalové embargo na ruské a běloruské sportovce, kdyby nebylo vydáno celosvětově?

Co udělala federace FIDE mi přijde jako velice správný, logický a rozumný krok. Osobně s tím nemám vůbec žádný problém. Je spousta lidí z jiných zemí, kteří ruské kroky podporují a hrát můžou. Naopak mezi Rusy je hodně hráčů, kteří to odsuzují, ale dostali se do vleku kolektivní viny. Mimochodem poměrně velká skupina ruských reprezentantů a dalších hráčů se hned v únoru od války distancovala. Vyzvala k jejímu okamžitému zastavení. Není to jen věc amatérů. Ale rovněž špičkových šachistů.

Jste tedy rádi, že FIDE vyřešila situaci za vás?

Každopádně jsme rádi, že takový krok nejvyšší představitelé FIDE učinili. Nemůžu přece propagovat název, vlajku a v případě vítězství ani hymnu státu, který vraždí nevinné lidi. Pokud ale člověk napíše na FIDE, že s ruskou politikou nesouhlasí a že žádá o časovou změnu federace, tak mu to FIDE umožní. To je za mě správné.

Hlásili se na Czech Open ruští šachisté, nebo to ani pod tíhou událostí ani nezkoušeli?

Nezkoušeli to. Zatímco v minulosti byla komunikace s ruskými šachisty velice rozsáhlá, tak na letošní ročník se de facto nehlásili.

Říkáte de facto. Museli jste tedy odmítat případně zájemce o start na festivalu?

Obdrželi jsme pár dotazů na téma, co musí udělat pro to, aby se mohli Czech Open zúčastnit. Sdělili jsme jim stanovisko FIDE. Nikdo ho nezpochybňoval. Na druhou stranu rozesíláme pozvánky na turnaje a dostali jsme pár reakcí typu: Běžte (zamyslí se) někam.

Máte za ta léta pořádání festivalu Czech Open v Rusku nějaké kamarády či známé?

Mám v Rusku spoustu kamarádů i známých. Stejně tak jako v rusky mluvících zemích bývalého Sovětského svazu. Především na Ukrajině. Za těch více než třicet ročníků Czech Open logicky nějaké bližší vztahy s našimi účastníky navážete. A jelikož ze školních let rusky ještě umím, tak jsou některá přátelství osobní. Nicméně s většinou z nich jsem se od roku 2019 neviděl.

Otec zakladatel Mazuch se těší až festival začne a bude moct sledovat cvrkot

Jak se staví k válečnému konfliktu a také embargu na ruské sportovce?

S těmi ruskými přáteli, co jsem v kontaktu, tak se v principu k válce na Ukrajině staví jako k tragédii a velkému neštěstí. Shodně predikují, že to pro Rusko špatně skončí.

Šachisté jsou chytří lidé, může být jejich odmítavý postoj způsobený tím, že mají vyvinutější mozkové buňky?

(pousměje se) Určitě to nejsou hloupé ovce. Přesto ten důvod bych viděl ještě trochu jinde. S těmi, co jsem mluvil, jsou hodně zvyklí cestovat po světě. Tím pádem nejsou v takové té bublině. V okamžiku, kdy si člověk může zjistit různý typ zpráv, tak se mu jednodušeji vyhodnocují, než těm, kteří jsou zavřeni v nějaké vesnici u Moskvy. Ti se nikam nedostanou. Takže spíše než s inteligencí to souvisí s přístupem k informacím z venku.

Už jste zmínil, že na úbytek ruských šachistů jste zvyklí. Úpadek v počtu startujících ale začal už před covidem. Proč?

Historicky těch zubů u ruské účasti bylo opravdu více. Vesměs to souviselo se dvěma faktory. Tím prvním byla ekonomická situace. Pokud se Rusku finančně dařilo, tak jich k nám do Pardubic jezdilo hodně, protože měli peníze. Přijížděly celé rodiny a kromě hraní u nás trávily skoro tři týdny dovolené a prázdnin. To druhou věcí byla vízová politika státu. V některé době bylo jednodušší získat víza, jindy složitější. Ještě musím zmínit jednu skutečnost, a to zrušení letů do Pardubic z ruských měst. Pamatujeme roky, kdy k nám dorazilo tři sta Rusů. No a letos bude startovat jeden. Výkyvy jsou nejmarkantnější ze všech zemí.

Dvě hlavní tváře festivalu Czech Open. Petr Laušman (vpravo) a Jan Mazuch (vlevo).Zdroj: pořadatel

Karpov není chartista!

Uvedl jste, že ruští šachisté odsoudili Putinův režim. Jednalo se o hráče, kteří žijí mimo Rusko a nemusejí se bát postihů?

Řada z nich žije v Rusku. Těm co žijí v zahraničí nebo i nám se to řekne lehce. Nicméně od těch domácích to vyžaduje velkou dávku odvahy. Tam už je to v lepším případě o ústa. Zářným příkladem je Dvorkovič, který je shodou okolností prezidentem FIDE. Byl také šéfem organizačního výboru mistrovství světa ve fotbale v roce 2016, které pořádalo právě Rusko. Dokonce působil jako asistent prezidenta Medvěděva. Tedy vysoká šajba. V Rusku se odvařil, už žádnou vysokou pozici tam nedostane. Otázkou je, jestli mu to pomůže při volbě nového prezidenta FIDE. Teď v červenci v Indii. Sice deklaroval svůj odmítavý postoj, nicméně stále je považován za nomenklaturní kádr. A především je to pořád Rus.

Máte nějaké zprávy, že by vaši ruští přátelé za svůj postoj k Ukrajině pykali?

Nemám žádné takové informace. Dopis byl stylizovaný velice dobře. Vyzýval k tomu, aby se válka zastavila. Možná, že se disidenti vyhýbali slovům, za které by je mohli popotahovat. Navíc tento dopis podepsala většina členů Ruské šachové federace, již zmíněný prezident FIDE i špičkoví reprezentanti.

Rusko za vyvolání války kritizuje šachová persona Gari Kasparov. V minulosti jste pozvali na Czech Open jeho konkurenta v bojích o světový primát Anatolije Karpova. Proč v Pardubicích nikdy nebyl prvně jmenovaný?

Karpov byl u nás dokonce už dvakrát. Kasparov je velmi velký egoista. Před dávno lety jsme s ním jednali a šlo mu o dvě věci. Peníze a také fakt, že on ve všem musel vyhrát. Když někde pořádal simultánku, tak musel mít horší soupeře, než jsem já. Protože už já bych pro něj byl nebezpečný protivník. Jelikož je simultánka tak trochu společenská záležitost, tak ji musel vyhrát 20:0. Viděl jsem na vlastní oči, když holčička, která moc šachy neuměla, ztratila dva pěšce. No a Kasparov ji hrozně vynadal za to, že to ještě nevzdala. Upřímně řečeno, přestože je Kasparov jedním ze třech nejlepších hráčů šachové historie, tak my si vybíráme hosty i po lidské stránce.

Karpov tedy vaše požadavky splňoval?

Karpov u nás byl někdy na přelomu tisíciletí, tedy jako aktuální mistr světa. On je úplně jiný člověk než Kasparov. Nechci říkat jestli lepší nebo horší. Prostě jiný. Kasparov je bouřlivák, tedy bojovník. Karpov je typ člověka, který se rád sveze. On nikdy nebude revolucionářem a tím odvážným. V okamžiku, kdy parlament, jehož je momentálně součástí jako řadový poslanec, hlasoval o uznání Doněcké oblasti, tak zvedl ruku, protože ji zvedli všichni. On není chartista, který by se tomu postavil. Neponese následky, raději půjde s režimem.

Festival šachu a her dospěl do Kristových let. Letos bez ruské vlajky

Co hráči z Ukrajiny? Měli vůbec nastavenou hlavu startovat na Czech Open?

Z Ukrajiny je přihlášeno poměrně dost dětí. Předpokládám, že to jsou mladí lidé, kteří v České republice momentálně žijí. Takže si zpříjemní chvilky svým koníčkem. Za normálních okolností bychom mohli počítat zhruba z osmdesáti hráči, kteří k nám vcelku pravidelně jezdili. Teď jich je třicet a až na pár výjimek se jedná o děti.

Máte nějaké informace, jestli dospělí šachisté brání svoji zem se zbraní v ruce?

Na Ukrajině mám rovněž několik přátel. Většinou se ale jedná o lidi staršího věku. Z doslechu vím, že i mezi šachisty jsou nějací padlí. Nicméně, že by v tom seznamu figuroval nějaký špičkoví šachista nebo můj známý, tak podobnou informaci nemám. Neúčast Ukrajinců stejně jako Rusů nějakým způsobem Czech Open ovlivní. Zaplať pánbůh, že si mohou zahrát alespoň ty děti.

Jsou někteří účastníci Czech Open z uprchlické vlny, která se valila na okolní státy hned po vypuknutí války?

Určitě. Šachy na Ukrajině jsou nesmírně populární. Hrálo je spousta lidí. Takže děti, které s matkami prchaly ze své vlasti, šachy hrají. Díky vstřícnosti českých klubů mohou pokračovat ve svém koníčku i v naší zemi. Dostávají různé granty. Z těch osmadvaceti dětí, co budou startovat na Czech Open jich je zhruba pětadvacet, co momentálně žijí v České republice. A je tady ještě jedna věc.

Povídejte.

V srpnu budeme pořádat mistrovství Evropy žen v Praze, kde je přihlášeno dvanáct Ukrajinek. Společně z FIDE jsme udělali sbírku na podporu těch hráček, aby mohly na šampionátu startovat, abychom jim snížili náklady. Každý se snaží pomoc Ukrajině, jak může. Když jsme pořádali výběrový turnaj, tak jsme tam pozvaly dvě ukrajinské děti, které si mohly na naše náklady zahrát.

Je to pro nás průšvih

Vyjádříte na festivalu nějakým způsobem podporu Ukrajině?

Situace se oproti únoru, kdy vypukl konflikt, změnila. Tenkrát to byl obrovský náraz, který nikdo nečekal. Od tě doby uběhlo pět měsíců a bůhví jak dlouho ještě válka potrvá. Zvýšená solidarita by mi přišla symbolická, kdyby se Czech Open konal v únoru. Teď už je to takové, že když můžu, tak pomůžu. Ubytovali jsme na měsíc v hotelu na naše náklady paní, která jezdila do Pardubic hrát šachy se synem. Pomohli jsme ji sehnat pracovní místo a následně i trvalé bydlení. Zkrátka nejde pomoct celé Ukrajině. Přijde mít smysluplnější pomoct konkrétním lidem než dát minutu tichu.

Plánujete zaslat Ukrajině nějaký výtěžek z festivalu?

Vzhledem k tomu, že kvůli mistrovství Evropy žen skončíme v těžkém minusu, respektive od Národní sportovní agentury jsme nedostali ani korunu. Mimochodem stát se úplně zbláznil. Šachový svaz doteď nedostal na letošní rok ani korunu. Kdyby neměl rezervu, tak nevím. To se týká všech svazů. Ještě že ten náš v minulosti dobře hospodařil, takže do září vydrží. No ale už máme červenec. Všichni jsou už z toho na nervy, protože to, co předvádí Národní sportovní agentura, je hrůzostrašné. Do významných sportovních akcí, tedy i ME žen v šachu, se přihlásilo 130 zájemců. Bylo vybráno okolo devadesáti

Museli jsme osekat na dřeň vše, co se dalo

Vloni přece bylo pro speciální akce vyhrazeno dvě stě milionů. Proč došlo k takovému osekání?

Šetří se všude, je to logické. Pro letošní rok to skrouhli na sto sedm milionů z rozpočtu. My jsme si dali žádost asi na dva a půl milionu a vycházelo to tak, že dostaneme zhruba polovinu. Takže jsme čekali zhruba milion. Evropský šampionát je problematický v tom, že má vypsaný cenový fond. Ten činí 75 000 euro. Dva miliony korun je tedy cenový fond, který musíte dát. Načež došlo k tomu, že z devadesáti žádostí dostalo šanci jen sedmadvacet. No a těm rozdělili těch sto sedm milionů. A šedesát tři zbývajících dostalo nula korun. Včetně nás. Pro nás je to velký průšvih, ale jsou akce, které tím zlikvidovali.

Nyní jste trochu smíchal hrušky s jablky…

Potřeboval jsem se dopracovat k závěru, že všechny akce, které děláme, jsou finančně společné. Kvůli rozhodnutí NSA nám vznikne milion a půl díra, takže tuto částku musíme umořovat z jiných akcí. Stejně si budeme muset vzít úvěr, abychom to překlenuli. To je vlastně důvod, proč nemůžeme Ukrajinu podpořit penězi.