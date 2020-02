Nyní si ale řekl dost. Nedělní domácí utkání proti Svitavám bylo pro dnes již pětatřicetiletého borce posledním. Bohatou basketbalovou kariéru, kterou v Trutnově začínal jako žáček, se rozhodl ukončit.

A derniéru si 184 centimetrů vysoký hráč nemohl vysnít lépe. Trutnov duel dvou tabulkových sousedů jednoznačně vyhrál a sám Malý v něm nastřílel úctyhodných 70 (!) bodů.

Ladislave, v nedělním utkání jste doma doslova rozdrtili celek Svitav, tedy soupeře, na jehož palubovce jste v listopadu padli. Jak byste zápas popsal?

Svitavy nám to v uvozovkách usnadnily tím, že přijely v dost okleštěné sestavě. Naopak my jsme nastoupili v silnější sestavě než u nich. Bylo tedy od začátku jasné, že když se budeme soustředit sami na sebe, měli bychom mít převahu. To se i potvrdilo už v samotném úvodu utkání.

Pro vás osobně to byl hodně emotivní duel. Označil jste jej za poslední v kariéře. Není to brzy v pětatřiceti letech?

(smích) Ani mi nepřijde, že by to bylo brzy. I když výkonnostně bych třeba ještě hrát mohl, rodina už má přednost a rád bych víkendy trávil s ní namísto po palubovkách.

Nepřemýšlel jste, že byste ještě dokončil rozjetou sezonu?

To jsem sice přemýšlel, ale za čtrnáct dní nastupuji na operaci. Tím pádem nemohu již sezonu dohrát. Původně jsem se měl loučit s Hradcem Králové doma, ten se ale ze soutěže nedávno odhlásil, proto to dopadlo takhle se Svitavami.

Vaše sportovní kariéra byla bohatá. Vyšehrad, Liberec, Hradec Králové, Trutnov. Na které působiště vzpomínáte vůbec nejradši?

To je těžké říct. Každý tým měl svá specifika, každý byl v podstatě jiný a v jiné soutěži. Já jsem s mužským basketbalem začínal v Hradci ještě jako dorostenec. Hráli jsme první ligu a pak přestoupil do Vyšehradu. Byly to moje začátky mezi dospělými a na to se vzpomíná dobře. Ačkoliv pro dorostence začátky nikdy nejsou jednoduché. Také jsem si prošel tím, že jsem vysedával na lavičce a čekal na příležitost.

Pak už však následoval přesun pod Ještěd…

Na Liberec samozřejmě vzpomínám hodně rád. Tam jsem okusil nejvyšší soutěž. Pak už jsem hrál v Trutnově a tady to pro mě bylo asi nejvíc. Mohl jsem hrát před svou rodinou, před známými. Nemohu ale říct, že bych některé angažmá upřednostňoval.

Královským Sokolům jste před lety pomohl do nejvyšší domácí soutěže. Byl i to jeden z největších osobních úspěchů?

To si myslím že určitě řadím nejvýš. Tým se o to roky snažil nějakých šest let. Já tam byl dva roky, dělal jsem kapitána a povedlo se nám nejvyšší soutěž vybojovat. Bylo to navíc v prodloužení úplně posledního zápasu a na to se vzpomíná moc hezky.

Vy jste v neděli ve svém posledním utkání kariéry nastřílel 70 bodů. Hádám, že šlo v dospělé kategorii o váš rekord a možná i rekord celé soutěže. Je to tak?

Obojí je tak. Je to můj osobní rekord a oproti dosavadnímu hodně navýšený. Ať už v mládeži nebo ve chlapech. A co se týče této soutěže, hned mi kluci po utkání posílali zprávy, že doposud byl rekordem počet 61 nastřílených bodů.

Sice jde aktuálně o smutnou připomínku, ale nevybavil se vám příběh Kobeho Bryanta, který při svém posledním utkání kariéry nastřílel v NBA šedesát bodů?

Kluci mi to samozřejmě připomínali už před utkáním, že by bylo dobré, kdybych se rozloučil v podobném stylu. Dělali jsme si z toho srandu. V té chvíli by mě ale nenapadlo, že to dopadne tak, jak dopadlo. Že mi tam spadne v podstatě všechno a že budu mít ve 13. minutě na kontě 35 bodů. Bavili jsme se o tom, je to hezké, ale srovnávat NBA a Východočeskou ligu je trochu mimo mísu.

Nejvíc sezon jste každopádně odehrál právě v Trutnově. Jaký moment v tomto dresu se vám vybaví jako první? Možná právě ta derniéra…

Teď určitě ten poslední zápas. Samozřejmě ale těch momentů je víc. Byl jsem u různých postupových sezon. Ať už z Východočeské ligy do třetí ligy, ze třetí do druhé. Pak si vybavuji play off, kdy jsme porazili Chomutov. Vždycky se nejlíp vzpomíná na vyhrané rozhodující zápasy. Osobně asi nejvýš řadím postup do druhé ligy, když jsme porazili Hradec Králové. Hrálo se na dva zápasy. My vyhráli u nich o pět bodů a doma prohráli asi o tři. Můj kamarád Tomáš Kirschbaum měl tehdy na ruce vítěznou střelu, tu nedal a pak jsme to probírali vždycky, když jsme se potkali. Bylo mi tehdy osmnáct a užíval jsem si každý zápas za chlapy.

Coby hráč jste se tedy rozhodl skončit. Budete ale u basketbalu pokračovat v jiné roli?

Já už se zapojil do tréninku přípravky, kde mám dceru Aničku. Plánuji v tom pokračovat, dokud to Anička bude chtít. Co se týče trenérské dráhy u chlapů, tu jsem již ukončil. Pokud to trochu půjde po operaci, tak pomohu dokončit sezonu, ale pak už ne.

Domácí víkend na 50%

Lokomotiva Trutnov – Sokol Vysoké Mýto 63:68 (12:15, 18:19, 18:17, 15:17). Body Trutnova: L. Malý 31, Meisner 14, Šuhajda 9, David 5, Kejdana a Vácha 2.

Lokomotiva Trutnov – TJ Svitavy 117:48 (29:4, 42:9, 27:21, 19:14). Body Trutnova: L. Malý 70, David 14, Meisner 11, Jiříček 7, Šuhajda 6, Považanec 4, Vácha 3, Lešák 2.

Aktuální tabulka VČ ligy:

1. Náchod 16 14 2 1150:960 30

2. Trutnov 16 10 6 1245:1025 26

3. Jaroměř 14 9 5 958:899 23

4. Turnov 13 10 3 983:934 23

5. Svitavy 14 7 7 845:897 21

6. Vys. Mýto 14 6 8 955:958 20

7. Nová Paka 13 6 7 890:887 19

8. Hořice 14 5 9 919:1023 19

9. Chrudim 16 2 14 965:1201 18

10. Přelouč 14 3 11 952:1078 17

Devět ročníků a celkový počet 2684 bodů



2008/2009: 11 utkání - 139 bodů

2010/2011: 25 utkání - 326 bodů

2011/2012: 30 utkání - 400 bodů

2012/2013: 27 utkání - 387 bodů

2013/2014: 24 utkání - 237 bodů

2014/2015: 18 utkání - 223 bodů

2015/2016: 26 utkání - 363 bodů

2018/2019: 17 utkání - 437 bodů

2019/2020: 15 utkání - 472 bodů