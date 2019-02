Před necelým rokem šokovala. Na olympijských hrách v Pchjongčchangu získala Ester Ledecká v superobřím slalomu zlato. Nyní má před sebou další lyžařskou výzvu: mistrovství světa ve Švédsku.

Čeká ji kombinace, závodit bude také v Super-G a ve sjezdu. Nabitý program, elitní konkurence. „Tlak nevnímám. Chci, ať si to Ester užije,“ hlásí trenér české reprezentantky Ondřej Bank.

To stejné platí i pro (nejen české) fanoušky. Únorový šampionát, jenž začíná už v pondělí, je dost možná největší akcí zimních sportů v letošním roce. Sjede se absolutní elita: samozřejmostí je nadstandardní zájem médií.

Z šampiona tátou

Například stanice Eurosport chystá ze švédského městečka Aare 38 hodin přímých přenosů. Má navíc i jeden trumf: na komentátorské křeslo usedne lyžařská legenda Bode Miller.

Čtyřnásobný mistr světa a olympijský vítěz z Vancouveru ukončil kariéru v roce 2017. „Lyžování mi nechybí. Když si vzpomenu na všechen ten stres…,“ vypráví někdejší fenomén.

Sám přiznává, že většinu sportovního života strávil ve strachu. Nejenže se obával neustálého tlaku a svých lyžařských pronásledovatelů, těžce prožíval i časté odloučení od rodiny.

Proto mu po definitivním konci spadl kámen ze srdce. A nyní si dopřává toho, co dříve nestíhal. „Konečně si užívám roli táty. Kvůli ní jsem ani nepřemýšlel o tom, že bych se třeba vrhl na trénování.“

Sport nicméně neodstřihl úplně. „Důchod“ si krátí komentováním a prací analytika. Obojí si poprvé zkusil v Pchjongčchangu. A úspěšně, jak soudí podle ohlasů, jichž se mu dostalo od diváků.

„Zimní sporty jsou pořád mou velkou vášní, i když už nejsem jejich přímou součástí. Alespoň dostanu nejlepší možné místo, jaké je k dispozici, a závody jen hodnotím,“ usmívá se.

Kamarád Bank

Viděl tak závody, na nichž se představila česká „obojživelnice“. Ledecká si letos kvůli termínové kolizi vybírala mezi lyžemi a snowboardem pocitově se rozhodla pro lyže.

Podle Millera udělala dobře. „Má agresivní styl a jde o vítězný typ. Ještě před olympiádou jsem ji moc nesledoval, ale na ní jsem brzy věděl, že by mohla vyhrát,“ chválí třiadvacetiletou závodnici.

Co se tlaku týče, Ledecké by poradil: soustřeď se na sebe. „A taky na samotné závodění. Jestli to dokáže a bude mít v pořádku vybavení, není tlak zvenčí ničím, co by ji mělo rozhodit,“ tvrdí.

A jak vzpomíná na Ondřeje Banka, někdejšího konkurenta, jenž se na rozdíl od něj vydal na trenérskou dráhu? „Pamatuji si ho, stejně jako ostatní kluky. Je to můj kamarád, mám jich plno i mezi dalšími bývalými rivaly,“ líčí rodák z amerického New Hampshiru.

V souvislosti se soupeřkami Ledecké se sluší zmínit hlavní favoritku mistrovství. Bude jí královna sjezdovek Mikaela Shiffrinová. Miller souhlasí: „Vsadil bych na ni. Je to zabiják.“

Na závěr dodá: „A vůbec, máme se nač těšit. Fanoušky čekají dva týdny toho nejlepšího světového lyžování.“

Když to říká taková legenda… Je před námi mimořádná akce. Snad i pro české barvy.