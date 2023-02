Od olympijských her v Sarajevu v roce 1984, kde vybojovaly stříbrnou medaili, se v takto kompletním složení sešly na startu poprvé.

Koučem štafety byla další úspěšná, bývalá reprezentantka na lyžích Alena Bartošová. Ta první olympiádu absolvovala v roce 1972 v Sapporu. Té předcházelo ještě Mistrovství světa ve Vysokých Tatrách 1970. A na následujícím „světě“, tentokrát ve Falunu, vybojovala ve štafetě žen bronzovou medaili. Nevynechala ani OH v Insbrucku. Potom už se těšila na mateřskou dovolenou a reprezentační lyžařskou dráhu ukončila.

Jizerskou 50 překvapivě vyhrál Nor Stadaas, ženám kralovala Smedasová

Štafeta, kterou koučovala, vyjela na trať ve stejném složení jako v Sarajevu. Květa Jeriová – Pecková vyrazila do stopy dokonce na stejných lyžích, na kterých si v Sarajevu dojela pro medaili. A vzala si je i na stupně vítězů, stejně, jako tomu bylo na olympiádě.

Jak se vám dařilo koučovat tak úspěšnou štafetu?

Holky byly bezvadný. Když je vyhlásil moderátor jako nejlepší ženskou štafetu, měly velký aplaus. A já měla velkou radost. Žádná jiná štafeta takový potlesk neměla.

Co dnešní fyzička bývalých úspěšných reprezentantek?

Nejlépe je na tom Blanka Paulů, ta ještě lyžuje i závodí. Měla o trochu lepší čas než ostatní. Gabu (Gabriela) Soukalovou bolela noha, jelo se jí hůř. Do poslední chvíle nevěděla, jestli vůbec pojede. Naše štafeta jela pouze v ženském obsazení na rozdíl od ostatních, ve kterých jeli také muži.

A jak dlouhé úseky musely zvládnout?

Úsek měl tři kilometry a holkám se jelo dobře. Mázu měli úžasnou, to nebyl problém. Počasí štafetám ještě ten den přálo. Mohlo se jet klasikou nebo bruslit. Tak jely klasiku, jen Blanka Paulů chvíli bruslila, třeba v posledním úseku. Holky si namazaly samy, to umí.

Trénovaly na tento, po dlouhé době, společný závod?

Blanka trénuje pořád, ta ještě nepřestala závodit. Gaba si jde občas zalyžovat. Dáša moc času nemá. Dá se říct, že jely „z voleje“. Lyžování se zapomenout nedá. A potěšilo je, když na ně diváci na trase volali: „Konečně někdo jede klasikou!“ Tak je to hřálo u srdíčka. Lyžovat nezapomněly a vypadají na lyžích stále hezky.

Jak hodnotíte závod štafet vy jako koučka týmu?

Štafety jsou hodně rozdílné. V této kategorii jedou už zkušení závodníci vedle těch, kteří se do stopy třeba tady postavili poprvé, jedou vedle sebe i různé věkové kategorie, některé štafety jsou smíšené, jiné ne. Převážně závodníci bruslili, někteří se předjeli třeba o celý úsek. Je těžké porovnávat výkony navzájem.

U jablonecké přehrady bylo veselo, odlesk Jizerské 50 dosáhl i sem

A vaše dojmy z letošní Jizerské padesátky?

Některé momenty byly moc hezké. Třeba ten, když Gabriela Soukalová mladší předávala mamince medaili.

Vy bruslíte nebo dáváte přednost klasice?

Nelíbí se mi bruslení, nebudu se to už učit. Jezdím turistickou klasikou, když je klid, abych si trať hezky užila.

Zavzpomínáte někdy na vaši účast na olympijských hrách?

Ano, určitě. Já jsem člověk, který se rád setkává s ostatními olympioniky. Jezdím ráda tam, kde je k tomu příležitost. Třeba se každý rok scházíme v Brně kde se koná olympiáda dětí. Sportovci různých odvětví s nimi stráví celý víkend, radíme jim, povídáme si s nimi. To považuji za hezkou příležitost potkat se s ostatními sportovci. A pro děti to je také velmi pěkná akce, protože mohou hovořit se sportovci, se kterými by se jinak nesetkaly. Jsem člověk, který říká, že ze sportu mi zbyly jen vzpomínky. A o těch vzpomínkách si ráda povídám.