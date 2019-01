Turnov - V letošní sezoně se turnovští atleti opět vydali na mistrovství České republiky, odkud si několik z nich odvezlo i cenné kovy. Mimo to někteří startovali také na mezistátních utkáních, kde sbírali hlavně cenné zkušenosti. Jednotlivá družstva ukázala, že je v nich velký potenciál a že mohou bojovat o velmi dobrá umístění.

Atletický oddíl AC Turnov hodnotil další úspěšnou sezonu. | Foto: archiv oddílu

Na republikovém šampionátu halovou sezonu završilo 14 turnovských závodníků a domů přivezli dokonce zlatou medaili zásluhou dorostenky Elišky Martínkové. Ta se kromě běhu věnuje i chůzi, ve které získala druhý republikový titul. Medaile jen o kousek unikla Michalu Hanykovi, jenž startoval v běhu na 3000 metrů a obsadil čtvrté místo (9:07,69). Na stejné příčce skončil i jeho mladší bratr Roman Hanyk, ten závodil v chůzi na 3000 metrů starších žáků.



Poslední úspěšnou chodkyní je Jana Zikmundová, která byla také čtvrtá, tentokrát v chůzi na 3000 metrů dorostenek. V první desítce skončili ještě žáci sedmibojaři Cyril Žerava (šestý) a Jakub Šafář (osmý).



Venkovní mistrovství začala šampionátem ve vícebojích v Praze. Poprvé se ho zúčastnil i mladší žák Radim Kysela, který obsadil 12. místo. Již zmíněný Jakub Šafář obsadil v devítiboji krásné sedmé místo a již se lze těšit na nadcházející ročník, kde se ještě představí v kategorii žáků, a tak by mohl bojovat o nejvyšší příčky. S žákovskou kategorií se naopak loučí Cyril Žerava, jenž v devítiboji obsadil 14. pozici.

Na konci června se závodníci AC Turnov vydali na MČR dorostu a juniorů. Taktéž v hlavním městě oddíl reprezentovalo 10 závodníků, kteří získali dokonce tři cenné kovy! Eliška Martínková slavila již svůj třetí mistrovský titul, tentokrát v chůzi na 5 kilometrů, kde o 48 sekund porazila další výbornou chodkyni z Turnova, Janu Zikmundovou (ta skončila druhá). Třetí medaili získal Michal Hanyk, když obsadil v napínavém běhu na 2000 metrů překážek skvělé druhé místo! Šestá byla kladivářka Barbora Velíšková, která se představila i ve vrhu koulí, kde obsadila 19. místo.



Dvě dlouhé tratě během jednoho víkendu nebyly problém pro vytrvalkyni Janu Pekařovou, která v běhu na 1500 metrů obsadila 7. místo a na dvojnásobné trati 3000 metrů skončila devátá.



Na mistrovství České republiky dospělých skončil na skvělém 5. místě Luboš Gaisl v běhu na 3 kilometry překážek. Výborně si vedla i Kateřina Klausová, která v hodu diskem skončila sedmá. S největší konkurencí se potýkal sprinter Ladislav Víla, jenž skončil devátý v běhu na 100 metrů (10,83 s) i 200 metrů (22,19 s).



Na mistrovství České republiky do 22 let startoval vrhač Josef Egrt, jehož hlavní disciplínou je hod kladivem. Výkonem 55,88 metrů obsadil 2. místo a do Turnova tak přivezl stříbrnou medaili! Dále se představil i ve vrhu koulí, kde skončil desátý.



Posledním šampionátem, který se v roce 2018 na dráze konal, bylo zářijové mistrovství ČR žactva. Oddíl na něm reprezentovalo 5 atletů a zásluhou Jakuba Šafáře si domů odváželi další cenný kov! Kuba se představil ve skoku o tyči, kde skvělým výkonem 385 cm obsadil třetí příčku. Ve stejné disciplíně startoval i Cyril Žerava, jenž skončil na místě pátém (360 cm). Chodec Roman Hanyk došel do cíle na stejné (5.) pozici. Tři ze čtyř závodníků před ním navíc byli narozeni v roce 2003, a tak se lze na medailové boje těšit v roce dalším.



Nadmíru se turnovským atletům dařilo v soutěžích družstev. Muži bojovali ve II. lize ve skupině D, kde dosáhli na vítězství! Díky tomu se dostali do baráže o postup do I. národní ligy! Přestože na baráž nejeli v hojném počtu, ukázali svůj týmový duch a do I. ligy dokázali postoupit! Podobně se vedlo i družstvu žen. Vyhrály krajský přebor, a tak vyrazily do Stříbra bojovat o postup do II. ligy. Přestože jim na postup stačilo obsadit třetí místo, překvapily, a celý den bojovaly dokonce o vítězství! Konečné druhé místo v baráži jim s přehledem stačilo na postup do II. ligy.



Skvěle se vedlo i dorostenkám, které obsadily v KPD druhé místo, a tak se dostaly na mistrovství Čech družstev. Tam se mohly poměřit s konkurencí z celé republiky a skončily sedmé. Družstvo nejmladších žákyň, které vyhrálo krajský přebor, ukázalo, že v Českém ráji rostou mladé nadějné závodnice. Třetí skončilo družstvo žákyň, stejně dobře si vedli i mladší žáci.







Přestože AC Turnov v roce 2018 nezískal tolik medailí jako v roce předchozím, skončila celkově sezona moc dobře. Potvrzují to i slova šéftrenéra Tomáše Krištofa.



„Sezonu 2018 hodnotím celkově jako úspěšnou. Bylo nám jasné, že bude velmi obtížné navázat na tu předcházející, kdy jsme si z MČR odvezli více jak 10 individuálních medailí a naši žáci postoupili do finále MČR družstev. Počet medailí se nám opravdu nepovedl zopakovat, za to nám ale sezona 2018 ukázala, že se v Turnově na stadionu pohybuje stále více atletů, což potvrdily skvělé postupy našich družstev do vyšších soutěží. Hlavně mě potěšil postup našeho ženského družstva do II. národní ligy. Myslím si, že soutěžit v krajském přeboru nebylo pro oddíl jako je AC Turnov patřičné, a jsem rád, že v baráži holky dokázaly, že patří do výkonnostně lepší soutěže. Po delší době se nám také podařilo postavit družstvo dorostenců i dorostenek, což ukazuje na fakt, že nám děti již tolik neodchází od atletiky k jiným zájmům, jak tomu bylo v předešlých letech. Dorostenci vybojovali třetí místo, dorostenky se dokonce z druhého místa probojovaly do semifinále MČR, kde obsadily celkem sedmou pozici, ze 14 družstev. Vítězství v krajském přeboru vybojovaly nejmladší žákyně, které potvrdily naši velmi dobrou práci s atletickými přípravkami.



Všechny naše zraky se již ubírají k sezoně následující, která by dle mého názoru měla být opět velmi úspěšná, především co se týká individuálních umístění na MČR. Ročníky narození 2002 a 2004, které zde máme velmi silné, budou ve svých kategoriích již druhým rokem, což značí vždy větší šanci na úspěch. Jsem velmi zvědav, jak si povede ženské družstvo ve II. národní lize a jestli se starším žákyním opět po dvou letech pauzy podaří postoupit alespoň do semifinále MČR družstev, protože si troufám říct, že na to opravdu kvalitu mít budou. Ale nezoufejme, kdyby se snad naše plány nepodařilo naplnit, čeká nás ještě spousta dalších atletických sezon, které mohou být úspěšnější.“