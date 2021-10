Až ve třetím dějství I. ligy házenkářů se východočeský region dočkal úvodního vítězného zápasu. Přičinil se o to tým Náchoda, který na domácí palubovce hladce přehrál Hustopeče 32:20.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.