Lokomotiva držela tři čtvrtiny krok v pohárové bitvě, Nymburk měl drtivý finiš

Trutnov - Basketbalistky BK Loko Trutnov prohrály ve středečním utkání čtvrtfinále Českého poháru s favorizovaným soupeřem z Nymburka 55:77, ačkoliv ještě minutu před koncem třetí čtvrtiny držely vyrovnaný stav 46:46. Aktuálně druhý celek tabulky ŽBL, který před týdnem vypadl z play off EuroCupu Women, postoupil do Final Four Českého poháru v Karlových Varech.

Čtvrtfinále Českého poháru basketbalistek: BK Loko Trutnov - BS DSK Basketball Nymburk KV 55:77. | Foto: Jan Bartoš

Lokomotiva sehrála s favoritem vynikající tři čtvrtiny, kdy mu byla zcela vyrovnaným soupeřem, ale tu závěrečnou prohrála 9:27. V nástupu do poslední čtvrtiny Nymburk zaznamenal osmnáct bodů v řadě, vybudoval si rychle dvacetibodový náskok a do té doby dramatický zápas radikálním způsobem rozhodl. "Konečný výsledek je podle mě pro nás dost krutý. Na palubovce jsme nechali všechno, bojovali do poslední chvíle a nemáme se za co stydět. Nymburk nicméně vyhrál zaslouženě a gratuluji mu k postupu do finálového turnaje," řekl po utkání trenér BK Loko Trutnov Michal Martišek. BK Loko Trutnov - BS DSK Basketball Nymburk KV 55:77 (17:10, 32:37, 46:50). Body: Adamsová 14 (12 doskoků), Carterová a Kozumplíková 13, Potočková 6, Šípová a Rylichová 4, Finková 1 - Krejzová 17, Wellsová 15 (11 doskoků), Krakovičová 14 (12 doskoků), Parisová 10, Delicová 6, Mircová 5, Hošková a 4, Bittarová 2. Rozhodčí: Kec, Jeřáb, Vošahlík. Fauly: 15:15, TH: 10/6 - 8/7, trojky: 7:6, technické chyby: 1:0 (Carter), diváci: 100. Další výsledky čtvrtfinále Českého poháru: Žabiny Brno - Hradec Králové 72:73, KP Brno - Teamstore Brno 87:30, Slovanka MB - BLK Slavia Praha hraje se ve středu 23. ledna. Finálový turnaj Českého poháru basketbalistek se uskuteční 9. a 10. března v Karlových Varech. Hvězdné posily pomohly Vrchlabí k výhře. Hlinka nahrál na vítězný gól Přečíst článek ›

Autor: Redakce