Celé tři čtvrtiny to na vítězství Lvic v Praze moc nevypadalo. Po první čtvrtce měly sice tři body k dobru, ale postupně se do vedení přehouply domácí hráčky a držely ho až do poloviny poslední části. Pak ale vyrovnala letní hradecká posila Zeithammerová a závěr už jasně ovládl favorizovaný hostující tým.

Právě rozehrávačka Zeithammerová, která hrála proti svému bývalému zaměstnavateli, byla nejlepší střelkyní Lvic v zápase. Sekundovaly jí zkušené Effangová s Čuperkovou.

Basket Slovanka – Sokol Hradec Králové 74:83 (22:25, 43:41, 67:59). Body: Mašičová 22, Hálová 21, Campbellová 19, Svatoňová 5, Domuzinová 4, Ondroušková 3 – Zeithammerová 21, Effangová 18, Čuperková 14, Matušková 8, Bolardtová 6, Levínská 5, Brožová 3, Pokorná 3, Vojtíková 3, Velichová 2. Rozhodčí: Bohata, Scholzová, Barták. Fauly: 24:19. Pět chyb: 0:1 (Levínská). Trestné hody: 15/9 – 22/14. Trojky: 5:7. Doskoky: 37:43. Diváci: 56.

Basket Slovanka (ve žlutém) - Sokol Hradec Králové 74:83.Zdroj: hradeckelvice.czRomana Ptáčková, trenérka Hradce: „Máme za sebou nesmírně těžké utkání, velmi tvrdě vybojované. Oba týmy hrály tvrdou obranu, v některých fázích to bylo až za hranou. Nebudu říkat, že tým ukázal morál, ale pak už to nebylo o ničem jiném než o obrovské bojovnosti a kvalitní obraně. Od začátku jsme měly velký problém pod košem, kde nejenže máme nedostatek pivotek, ale navíc se zranila Klára Vojtíková, která do té doby nejlépe doskakovala. Hrály jsme tedy v hodně nízké sestavě. Myslím si, že z naší strany bylo nebývale mnoho ztrát. I tím jsme si zkomplikovaly celé utkání. Jsem ráda, že ze stavu mínus deset jsme to dokázaly otočit. Slovanka ale odehrála velmi kvalitní zápas.“