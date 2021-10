Punc tomuto tradičnímu východočeskému derby dodá fakt, že ho bude přímým přenosem vysílat televizní stanice ČT Sport. Navíc oproti loňské sezoně budou moci být v ochozech přítomni i fanoušci.

Favoritkami jsou domácí Lvice, které sice nemají tak silný tým jako v předešlých sezonách, ale určitě se chtějí pohybovat v popředí tabulky.

Jejich soupiska je letos ochuzena o několik opor (Klára Marečková, Andrea Klaudová, Dominika Paurová, Adéla Vítová). Navíc do hry stále ještě nezasáhla rekonvalescentka Michaela Matušková a na podzim trenérka Romana Ptáčková nejspíš nebude moci počítat s Klárou Vojtíkovou, která je po operaci zad.

Do Hradce se naopak ze Strakonic vrátila Simona Růžková (22 let) a tým posílila ještě Martina Pokorná (19 let) z brněnských Žabin. Své první starty v nejvyšší soutěži žen začínají sbírat také mládežnická reprezentantka Charlotte Velichová (17 let) a Barbora Leopoldová (16 let).

Kara nezachytila start sezony, když v obou dosavadních duelech odešla poražena. Střelecky tým drží nad vodou opora Anna Rylichová, jež za dva zápasy stihla nastřílet 35 bodů.

Aby však byl trutnovský celek konkurenceschopný, potřebuje kvalitní střelbu také od jejích spoluhráček. Nejbližším testem tak pro tým kouče Martiška bude právě čtvrteční večerní derby.

Hradecký tým vstoupil do sezony dvěma výhrami (69:66 v Chomutově a 68:38 doma se Strakonicemi), Trutnov jak zaznělo oba duely prohrál (44:83 v hale brněnských Žabin a 69:82 doma se Slovankou).