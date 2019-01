Trutnov – V loňském roce prožila česká reprezentantka v běhu na lyžích vydařené období, které se „zvrtlo“ až na světové univerziádě v Turecku, kde onemocněla a zdravotní patálie jako by se s ní od té doby táhly.

Eva Nývltová | Foto: Archiv

V přípravě na sezonu novou totiž přišel přetržený vaz na patě a rodačka z Trutnova EVA NÝVLTOVÁ každým dalším dnem ztrácela síly, jež do té doby nabrala. Nyní je ale znovu v plné zátěži a těší se na začátek prosince, kdy se postaví na start úvodního letošního závodu v německém Düsseldorfu.

Evo, první otázka určitě nemůže být jiná: po loňské vydařené sezoně jste ani v létě nelenila a sportovala, co to dalo. Co všechno jste „oficiálně“ stihla?

Stihla jsem toho hodně (usmívá se). Ne vážně, v podstatě až do konce prázdnin jsem zvládala trénovat podle plánu, přestože jsme docela výrazně navýšili objem kilometrů. Pak přišlo zranění a nedotrénovala jsem tak, jak jsem potřebovala. Každopádně jsem si přes léto při spoustě atletických závodů vylepšila hodně osobních rekordů, takže jsem byla spokojená. Bohužel v největší formě jsem si přetrhla vazy v chodidle a víc než měsíc pořádně netrénovala.

Naplňuje vás přespolní či silniční běh alespoň z poloviny tak, jako lyžování nebo jej berete jen jako nutnou povinnost pro udržení formy?

Naopak. Běhání miluju, minimálně stejně jako lyžování. Pro mě byly po zranění ty dva měsíce bez běhání utrpení. Vedle silničních běhů jde i o běhání na dráze, přespoláky… Jen ty běhy do vrchu si vždycky protrpím.

Přetržený vaz na patě výrazně zdržel plány přípravy. Doženete manko nebo to bude více než obtížné?

Samozřejmě zranění mě stálo hodně. Čtrnáct dnů o berlích a jen lehká síla a rotoped. V této fázi přípravy se neztratí tolik tréninkově, ale výkonnostně. Ztratila jsem hodně síly v nohách. Ještě dneska se nedokážu ze zraněné nohy stoprocentně odrazit. Před zraněním jsem byla s přípravou hodně spokojená. Teď musím čekat, jak se s tím tělo vypořádá. Uvidíme, jak se to projeví.

Jak ke zranění vůbec došlo?

Stalo se mi to v září v Běchovicích na mistrovství republiky v silničním běhu. Do šestého kilometru jsem běžela o vítězství, což se mi předtím nikdy nestalo. Pak mě to ale začalo bolet, na sedmém kilometru to prasklo a do cíle jsem dopajdala.

Minulá sezona byla opravdu vydařená. Přesto jistě ukázala nedostatky. Zaměřila jste se na ně v přípravě? Jak?

Loňská sezona pro mě byla opravdu výborná, tedy aspoň začátek. Po nemoci v Turecku už jsem se nedostala zpět do formy a konec sezony jsem zase promarodila. Určitě jsme letošní přípravu zaměřili na objem a mé neoblíbené výběhy, abych posílila nohy. Bohužel zraněním jsem zase hodně síly ztratila.

Letos se neběží MS. Postačí vám v sezoně oblíbená Tour de Ski, republikové šampionáty a Světový pohár?

Samozřejmě, letos je to pro mě opravdu první sezona, kdy není žádná velká akce. Dřív jsem měla alespoň juniorské šampionáty. Bude to trochu specifické. Každopádně vrcholem pro mě má být Tour de Ski a Světový pohár v Novém Městě nad Metují, kde se ale jede má ne zrovna oblíbená trať.

Kterou akci lze považovat za úplný vrchol nového ročníku?

Úplný vrchol? Určitě Tour de Ski. Když jsem koukala na stránky ostatních závodníků, všichni ji mají jako vrchol. Je to svým způsobem velká akce a letos se na ni jako na vrchol připravují všichni, takže rozhodně o nic nepřijdu.

Který závod bude letos vaším vůbec prvním?

Měla bych se objevit na startu v Düsseldorfu, kde se 3. prosince jede sprint jednotlivců a o den později týmový sprint. Na začátku sezony pro mě je sprint ve městě dost nešťastná volba, ale co se dá dělat. Po zranění nejsem stoprocentně připravena.

Zatím mluvíme jen o sportu. V zimě lyže, přes léto běhání… Vy záříte spokojeností. Co tedy osobní život, zvládáte se věnovat také rodině?

Myslím, že to zvládám. Snad je pro mě dostatečným důkazem i fakt, že jsme se s přítelem Martinem na podzim zasnoubili.

Co dovolená, kam jste se stihla podívat a kde si pořádně odpočinula?

Dovolené letos byly dvě a obě jsem si obrovsky užila. Na jaře po sezoně jsem mohla odletět s Martinem na Tenerife, díky AK Olymp Brno, který mi pobyt zaplatil. Byl to úžasný odpočinek. A na podzim, po tvrdé letní přípravě, jsem odjela s mamkou a tetou na Mallorku. Tam už jsem musela občas běhat, ale i tak jsem si to parádně užila. Byla to taková dámská jízda (usmívá se).

Výčet závodů a umístění z letní přípravy, jichž se účastnila běžkyně Eva Nývltová



2. místo – atletika: Akademické MČR – 3 km

4. místo – atletika: MČR – 5 km

4. místo – atletika: MČR – 3 km přek.

5. místo – MČR v běhu do vrchu: Černá Hora – Janské Lázně

2. místo – MČR kolečkové lyže – sprint

1. místo – MČR kolečkové lyže – 10 km

1. místo – MČR lyžařů v běhu do vrchu – 7 km

4. místo – MČR v silničním běhu: Běchovice – Praha

(při závodě se zranila, do té doby běžela o vítězství, poslední 3 kilometry ale „dopajdala“ do cíle)