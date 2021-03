Devětadvacetiletá běžkyně od pátku do neděle dokázala posbírat ve třech závodech tři vítězství, když v hlavní ženské kategorii po sprintu a distančním závodu volně s intervalovým startem vyhrála i distanční závod klasickou technikou s hromadným startem.

Závody povolilo ministerstvo

Stejně jako pro nedávné závody mistrovství ČR v Novém Městě na Moravě bylo i pro Český pohár v Jablonci nad Nisou nutné získat speciální výjimku od ministerstva zdravotnictví. Její součástí byla také závazná hygienická nařízení, mezi která patří negativní test na COVID-19, měření teploty, selfreporting a také omezení počtu osob v areálu. Kvůli němu se mohli závodů účastnit pouze sportovci a členové úzkých realizačních týmů.

Závodní program odstartoval pátečními sprinty volně na 1200 metrů dlouhé trati. Mezi ženami si už od kvalifikace připisovala vítězství Sandra Schützová, která následně zvítězila ve čtvrtfinále i semifinále.

„Finále jsem začala na třetí příčce, pak jsme objely remízek a při sjezdu jsem se posunula na první místo. To už jsem si pohlídala ve stoupání a do cíle si přivezla třívteřinový náskok,“ řekla k závodu členka ČKS SKI Jilemnice.

„Jelo se mi opravdu skvěle. I lyže jsem měla dobré a sněhu bylo dost, i když se to trochu bořilo. Jak bylo teplo, ráno svítilo sluníčko a pak to přecházelo do mlhy s lehkým mrholením, tak to byla taková jarní lyžovačka s těžkou podmínkou,“ dodala.

Pro druhé místo si v závodě žen dojela Tereza Hujerová, třetí příčka patřila další závodnici z ČKS SKI Jilemnice Pavlíně Votočkové.

Českou špičku nahradily juniorky

Na severu Čech o víkendu scházela většina českých seniorských reprezentantů, kteří se účastnili světového šampionátu v Oberstdorfu.

V sobotu na ženy čekala pětikilometrová trať, kterou absolvovaly společně s juniorkami. I tentokrát se z vítězství radovala Schützová, tentokrát navíc zcela suverénní. Druhou Kláru Moravcovou porazila o 28,5 vteřiny. Třetí příčku si připsala bývalá reprezentantka a účastnice olympiády v Naganu Zuzana Kocumová, která na první místo ztratila 31,5 vteřiny.

„Od začátku se mi jelo velmi dobře. Tím, že jsem jela jako poslední, tak jsem na mezičasech věděla, že se mi daří navyšovat náskok. Snažila jsem se nešetřit a jet naplno, ale na konci byly dva těžké kopce, já měla přes půl minuty k dobru, tak jsem už nějaké síly ušetřila na neděli,“ řekla po dalším triumfu Schützová.

FIS Český pohár uzavřely nedělní distanční závody klasickou technikou s hromadným startem. V desetikilometrovém klání žen se na čele oddělily Sandra Schützová a Adéla Nováková, které postupně navyšovaly náskok na své soupeřky. Dvojice závodnic bojovala také o bronzovou medaili, kde spolu ve druhé polovině trati soupeřily Zuzana Kocumová a Anna Sixtová.

V závěrečných stovkách metrů rozhodla o svém vítězství Schützová, když cílem projela s náskokem 25,7 vteřiny před Adélou Novákovou. Bronz patřil Kocumové.

„Očekávala jsem, že ten závod bude těžší, než ve skutečnosti byl. Taktika byla nepřepálit tempo. Po prvním kole jsme jely s Adélkou Novákovou spolu, střídaly jsme se a v posledním kole jsem nastoupila a udělala si rozhodující náskok. Jsem ráda, že se mi povedlo vyhrát i potřetí,“ uvedla na závěr úspěšného víkendu běžkyně z Jilemnice.

Schützová ale nebyla jedinou lyžařkou z regionu, které se v Břízkách dařilo. Mezi mladšími dorostenkami se hned v prvním dni blýskla třetím místem Eliška Bímanová z Olfin Car Ski Teamu Trutnov. Bronz bral ve sprintech také starší dorostenec Matěj Kunčík (TJ SVS Krkonoše Vrchlabí). Hned dva jilemničtí borci brali medaili mezi muži, když na druhém místě dokončil sprinty Tomáš Lukeš, hned za ním pak Adam Matouš.

Druhý den okořenily pódiovými příčkami jilemnická starší dorostenka Lucie Paulusová, mladší dorostenka Markéta Štefanová a jejich oddílový kolega mladší dorostenec Matěj Kožnar (všichni bronz), mužský závod dokázal vyhrát Tomáš Lukeš.

V neděli přidala svou druhou medaili, tentokrát stříbrnou, Eliška Bímanová, její oddílová parťačka Jana Leblochová skončila třetí mezi staršími dorostenkami. Druhý bronzový kov si připsal také jilemnický Adam Matouš.