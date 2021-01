Po dvouleté přestávce se v Krkonoších uskuteční vrcholná mládežnická akce v severské kombinaci – Youth Cup. O víkendu 16. až 17. ledna se zde představí budoucí sdruženářské hvězdy, na které je připraveno hned osm individuálních závodů.

Želízkem v ohni bude mezi českými reprezentanty mimo jiné i Jan Šimek. | Foto: archiv Deníku

Na startu této prestižní mezinárodní soutěže bude kolem padesáti chlapců i dívek ve věku od třinácti do sedmnácti let. A to rovnou ze sedmi zemí. Chybět pochopitelně nebude ani česká dorostenecká a žákovská reprezentace. Pro diváky však zůstane areál kvůli protiepidemickým opatřením uzavřen.